Cher Père Noël,



Je m'appelle Sophie.



Cette année pour Noël, je ne te demande pas de jouets, même si ça me ferait plaisir. À la maison, il y a beaucoup de bruit et de cris. J’entends des mots méchants et maman pleure souvent. Moi aussi j’ai de la peine, mais je ne le montre pas. Ça m’arrive d’avoir peur. Peur de faire quelque chose de mal et de me faire chicaner fort. Alors, je suis tranquille et ne dis pas grand-chose. Je dois aussi veiller sur maman. Je l’aime ma maman. Elle s’occupe bien de moi, mais je dois aussi m’occuper d’elle. Des fois, elle me fait un câlin et me flatte les cheveux pour me consoler, des fois c’est à moi de le faire.



Ce que je veux pour Noël et la prochaine année, c’est que tout soit plus calme autour de moi et que tout le monde s’aime. Je veux être bien à la maison et en sécurité. Je veux pouvoir jouer avec mes parents dans le plaisir et la joie. J’aimerais aussi vraiment voir maman sourire.



Si tu pouvais, Père Noël, j’aimerais que tous les enfants qui, comme moi, sont un peu tristes à cause de ce qui se passe à la maison, retrouvent la paix et le calme. Et surtout, qu’ils puissent jouer et rire tous les jours.



C’est ce que je demande cette année. Père Noël, si tu pouvais m'apporter ça, je serais la plus heureuse du monde.



Merci!



Sophie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.