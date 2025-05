Ma Valentine à moi, juste à moi

Chaque moment passé à tes côtés me rappelle à quel point je suis chanceux de t’avoir. Même si on vit des épreuves, on se pardonne toujours et c’est pour ça que notre couple fonctionne.



J’aime veiller sur toi et m’assurer que tu sois bien. Chaque décision que je prends et chaque geste que je pose, c’est parce que je t’aime. Tu le comprendras un jour. Je veux que notre relation soit parfaite et que tu te tiennes loin des influences toxiques. Parfois, tu ne vois pas ce qui est mauvais pour toi, mais par chance, je suis là! C’est pour ça que tu me fais confiance. Concentre ton énergie sur nous et tout ira bien.



Je suis convaincu qu’aujourd’hui, tu vois tout ce que je fais pour toi, tout ce que je sacrifie, tout ce que je te donne. Tu as de la chance d’être avec quelqu’un qui te comprend mieux que quiconque et qui t’aime malgré tes petites failles. Je sais que tu l’apprécies, mais n’hésite pas à me le montrer plus. J’ai peut-être quelques idées en tête. ;)



J'espère que tu sais à quel point tu es précieuse pour moi. Ne doute jamais de mon amour, car moi, je ne douterai jamais du tien. Ne me quitte jamais, je ne sais pas ce que je ferais sans toi.



Je t’aime et je ferai tout pour toi.



Joyeuse Saint-Valentin!



Ton amoureux



…



Même s’il prétend agir par amour, cela peut cacher de la violence. Cette dernière peut être difficile à reconnaitre lorsqu’elle est combinée à des mots doux et à des gestes qui se veulent «bienveillants». Dans cette lettre, plusieurs stratégies sont utilisées afin de contrôler la femme. En la lisant, elle ressentira probablement de la culpabilité envers son conjoint de ne pas être une «assez bonne blonde» et une obligation d’agir d’une certaine façon pour lui plaire. L’objectif est de pouvoir mieux la contrôler et l’isoler.



Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de déconstruire l'idée fausse selon laquelle l'amour justifierait de tels comportements, et de reconnaître que toute forme de violence est inacceptable, peu importe les raisons invoquées par l'agresseur.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.