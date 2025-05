La violence postséparation

Mettre fin à une relation marquée par la violence conjugale ne signifie pas toujours que l’abus cesse. Au contraire, la séparation peut intensifier les comportements de contrôle de l’auteur de violence qui cherche alors à maintenir son emprise sur son ex-conjointe par divers moyens.



Stratégies de manipulation

Certains auteurs de violence tentent de reconquérir leur ex-partenaire en utilisant des tactiques comme le bombardement d’amour : excuses, déclarations de regrets et promesses de changement. D’autres optent pour l’intimidation, menaçant de demander la garde complète des enfants ou, au contraire, de les abandonner. Des menaces envers la victime, les enfants ou même pour intenter à leur propre vie font également partie des stratégies utilisées.



Harcèlement et surveillance

Un ex-conjoint violent peut harceler sa partenaire en surveillant son domicile, son lieu de travail ou celui de ses enfants. Il peut aussi utiliser la technologie pour suivre ses déplacements, envoyer de nombreux messages ou interagir excessivement sur ses réseaux sociaux. Parfois, il contacte la famille ou les proches pour obtenir des informations sur elle.



Violence à travers les procédures légales

Un autre moyen d’exercer du contrôle est d’utiliser les démarches de séparation et les procédures judiciaires. L’auteur de violence peut multiplier les délais, refuser de coopérer pour la vente des biens communs ou prolonger inutilement les litiges. Il peut aussi violer les interdictions de contact ou intenter des actions judiciaires pour harceler son ex-conjointe.



Violence économique

L’appauvrissement volontaire est une autre forme de violence postséparation. L’auteur de violence peut cesser de payer les frais communs, retenir les vêtements ou fournitures des enfants, refuser de contribuer aux dépenses scolaires et sportives, ou encore cacher des revenus pour éviter de verser une pension alimentaire.



Contrôle par le rôle parental

Enfin, certains hommes utilisent leur rôle parental pour maintenir leur emprise. Ils peuvent ne pas respecter les horaires de garde, cacher des informations importantes sur la santé ou l’éducation des enfants, ou encore manipuler les enfants contre leur mère en lui attribuant la responsabilité de leurs émotions négatives.



La violence postséparation est une forme insidieuse et persistante de violence conjugale. Elle peut prendre différentes formes et vise à maintenir un pouvoir sur la victime malgré la fin de la relation. Mieux comprendre ces dynamiques permet d’en reconnaître les signes, de soutenir adéquatement les personnes concernées, et de contribuer à une réponse collective plus efficace.

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.