Mon itinéraire d'autrefois pour aller au Séminaire

Je suis allé au Séminaire (aujourd'hui CÉGEP) pendant huit ans, 1959 à 1967, alors âgé de 13 à 20 ans. Ma famille demeurait dans l'Ouest. Quand je ne trouvais pas de transporteur, il m'arrivait de voyager en bicyclette au printemps ou à l'automne, mais parfois, je devais revenir chez moi à pieds. C'était une distance plutôt longue à parcourir, mais heureusement, j'étais jeune et en forme, alors ça ne me dérangeait pas de marcher ou de courir.



Bizarrement, nous avions de l'école le samedi, mais en compensation, nous n'avions pas de cours les mardi et jeudi en après-midi. Ces jours là, nous pouvions donc retourner à la maison (dans l'ouest pour moi) pour aller diner chez nos parents. Mais il fallait quand même nous dépêcher si nous voulions arriver à temps pour diner. En été, il nous arrivait, à d'autres étudiants et moi, d'emprunter des raccourcis pour réduire la durée du retour chez nos parents pour ne pas arriver en retard pour le repas.



J'ai trouvé d'anciennes photos avec lesquelles j'ai pu reconstituer les trajet approximatif du raccourci que nous utilisions régulièrement au centre-ville. C'était il y a plus de 60 ans, alors c'était vraiment différent à cette époque, mais on peut encore reconnaitre les lieux. La première photo nous montre qu'il n'y avait pas beaucoup de construction devant l'édifice du Séminaire (photo 1). La porte de sortie était dans la 116e rue. Alors nous traversions (souvent en courant) en diagonale le grand champ en avant du Séminaire pour arriver sur le boulevard Lacroix au pied de la 117e rue, près d'où se trouve aujourd'hui l'École Lacroix (photos 2 et 3). Nous traversions alors le boulevard pour arriver au sud de l'École des Petits Castors, dont on a une vue de la cour à la photo 4. Nous longions cet endroit pendant quelques mètres pour aboutir à l'extrémité de la cour, là où nous pouvions descendre dans l'accotement vers le grand terrain vacant où on a construit plus tard l'hôtel de Ville actuel (photo 5). Et nous le traversions alors, encore en diagonale, pour aboutir en face du Cinéma Vimy.



Rendu là nous arrivions au stop de la 2e avenue, en face du magasin Sévigny (photo 6).Nous circulions ensuite sur le trottoir du côté Est de la 2e avenue jusqu'à la 120e rue pour descendre vers la 1re avenue près de la Banque de Montréal (photo 7). Nous devions marcher encore, vers le sud, pour nous rendre au pont de fer, qui était à cette époque en face de Gagné Musique (photo 8). Enfin, rendu au pont, nous avions plus de la moitié du trajet parcouru.



Ne restait plus qu'à nous rendre au domicile de nos parents, éparpillés dans le côté Ouest. Je demeurais au coin du boulevard Dionne et de la rue Pozer (c'était alors son nom) aujourd'hui 13e rue, près d'où se trouve maintenant la pharmacie Brunet. Ouf, j'étais enfin rendu chez moi, juste à temps pour diner...



Wow, quels souvenirs de cette période qui semble aujourd'hui si loin, mais qui s'est passée si vite. Je connaissais cet itinéraire par coeur. Me semble que c'était hier. J'y revois ces endroits qui m'étaient alors si familiers. Ces photos anciennes nous replongent dans la réalité d'autrefois. Nostalgie...



Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin Visionnez tous les textes de la Société historique