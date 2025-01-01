Les quartiers de la Station et Jersey-Mills annexés à Saint-Georges en 1966

C'est aux alentours de 1679 que les premiers occupants s'établissent sur le territoire de Saint-Georges. Ce sont des Abénakis, des Amérindiens de race algonquine qui parlent français et sont catholiques. Ils fondent le village «Sartigan» sur les bords de la rivière Famine, près de son confluent avec la Chaudière. On peut donc affirmer que ce secteur est le berceau de notre ville. C'est au cours de l'hiver 1907 que Saint-Georges accueille le premier train à sa gare, d'où le nom de «La Station» qui lui fut alors donné (photo 1). On peut supposer que cet avènement a provoqué le début du véritable développement économique de notre ville.



Les quartiers de la Station et celui de Jersey Mills ont été annexés par la ville de Saint-Georges en 1966. Celui de Jersey-Mills est localisé à la confluence des rivières Chaudière et du Loup (photo 2). Ce lieu tient son nom du canton de Jersey et rappelle la présence de scieries ainsi que l'importance de l'exploitation forestière dans la région au XIXe siècle. Ce toponyme témoigne aussi de la présence d'une population protestante qui a contribué au développement de Saint-Georges. Voici quelques dates importantes dans l'évolution de notre ville: 1er juillet 1845 : Érection de la municipalité d'Aubert-Gallion.

1er septembre 1847 : Fusion de plusieurs entités municipales et érection du comté de Dorchester auquel la municipalité d'Aubert-Gallion est intégrée officiellement.

11 décembre 1856 : La municipalité d'Aubert-Gallion devient la paroisse de Saint George.

Suite à la Confédération canadienne de 1867, on a recréé le comté de Beauce auquel la région de Saint-Georges a été intégrée.

12 décembre 1907 : Érection du village d'Est de Saint-Georges de Beauce par la scission de la municipalité d'Aubert-Gallion.

28 octobre 1933 : Érection de la paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande.

1er janvier 1943 : Érection du village de St-Georges-Ouest par la scission de la municipalité d'Aubert-Gallion.

1er janvier 1947 : Érection de la paroisse de St-Georges-Est par la scission de la municipalité d'Aubert-Gallion.

17 avril 1948 : Le village de Saint-Georges-Est devient la ville de St-Georges.

18 septembre 1948 : Le village de Saint-Georges-Ouest devient la ville de Saint-Georges-Ouest.

30 avril 1966: Annexion des quartiers de La Station et de Jersey-Mills à la ville de Saint-Georges.

15 mars 1969 : La paroisse de Saint-Georges devient la municipalité d'Aubert-Gallion, la paroisse de St-Georges-Est devient la paroisse de Saint-Georges-Est.

23 mai 1990 : La ville de Saint-Georges-Ouest est fusionnée à la ville de Saint-Georges (photo 3).

26 septembre 2001 : La municipalité d'Aubert-Gallion, la paroisse de Saint-Georges-Est et la paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande sont fusionnées à la ville de Saint-Georges.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique