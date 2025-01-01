Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La Véranda, Centre-Femmes

Le gaslighting médical (ou minimisation des symptômes) : quand la douleur des femmes est remise en question

durée 10h00
13 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
La Véranda, Centre-Femmes
email
Par La Véranda, Centre-Femmes

De nombreuses femmes qui consultent un professionnel de la santé sortent du cabinet avec un sentiment amer : celui de ne pas avoir été entendues. Trop souvent, leurs douleurs sont minimisées, attribuées au stress ou à « l’imagination ». Ce phénomène porte un nom : le gaslighting médical. Les patientes finissent par douter de la légitimité de leurs propres symptômes.

Une réalité encore bien présente

Les études et les témoignages abondent : les femmes attendent en moyenne plus longtemps avant de recevoir un diagnostic, et leurs douleurs sont moins prises au sérieux que celles des hommes. Dans les urgences, par exemple, une femme qui se présente avec une douleur à la poitrine reçoit souvent moins rapidement un traitement qu’un homme, malgré les risques réels d’un problème cardiaque.

Cette situation s’explique en partie par l’histoire de la recherche médicale. Jusqu’aux années 1990, la majorité des études cliniques étaient menées principalement sur des hommes, et les résultats étaient ensuite généralisés à toute la population. Les particularités biologiques, hormonales et sociales des femmes ont donc longtemps été négligées, ce qui a contribué à un retard important dans la compréhension et la reconnaissance de leurs symptômes. Ce retard n’est pas encore rattrapé aujourd’hui.

Les conséquences du doute imposé

Lorsqu’une femme se fait dire que « c’est dans sa tête », elle peut en venir à douter de sa propre perception. Ce doute, répété au fil des consultations, entraîne non seulement des retards de diagnostic et de traitement, mais aussi une détérioration de la confiance envers le système de santé. Certaines femmes cessent même de consulter par peur d’être jugées ou ridiculisées.

Que faire si vous ne vous sentez pas prise au sérieux ?

Il est possible de reprendre du pouvoir face à cette réalité. Voici quelques pistes :

  • Préparer ses rendez-vous : noter ses symptômes, leur fréquence, leur intensité et leur impact au quotidien. Un carnet de santé peut aider à donner du poids à vos propos.
  • Se faire accompagner : demander à une personne de confiance de venir avec vous peut renforcer votre crédibilité et vous offrir du soutien moral.
  • Poser des questions : ne pas hésiter à demander des explications claires, ou à vérifier quelles hypothèses ont été écartées.
  • Demander un second avis : il est tout à fait légitime de consulter un autre professionnel si vous sentez que vos inquiétudes ne sont pas prises au sérieux.
  • S’informer : connaître les réalités liées au gaslighting médical peut vous aider à reconnaître quand cela se produit et à ne pas douter inutilement de vous-même.

Pour une santé plus juste

Le gaslighting médical, ou minimisation des symptômes féminins, n’est pas une fatalité. En le reconnaissant et en le dénonçant, nous luttons pour le droit des femmes à la santé. Et en attendant que le système change, chaque femme peut se donner des outils pour que sa santé soit prise au sérieux.

Visionnez tous les textes de La Véranda, Centre-Femmes

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ces ignorants qui nous gouvernent

Publié le 8 septembre 2025

Ces ignorants qui nous gouvernent

Les témoignages des ministres Éric Caire, François Bonnardel, Geneviève Guilbault et du premier ministre François Legault à la Commission Gallant chargée d’enquêter sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) m’ont laissé songeur, voire même incrédule. Notez que je fais ...

LIRE LA SUITE
Les quartiers de la Station et Jersey-Mills annexés à Saint-Georges en 1966

Publié le 7 septembre 2025

Les quartiers de la Station et Jersey-Mills annexés à Saint-Georges en 1966

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN C'est aux alentours de 1679 que les premiers occupants s'établissent sur le territoire de Saint-Georges. Ce sont des Abénakis, des Amérindiens de race algonquine qui parlent français et sont catholiques. Ils fondent le village «Sartigan» sur les bords de la rivière ...

LIRE LA SUITE
Quand les parents font honte à leurs enfants

Publié le 1 septembre 2025

Quand les parents font honte à leurs enfants

Dans l’évolution normale des choses, les parents espèrent que leurs enfants ne leur feront pas honte un de ces jours. C’est normal. Mais, de ce temps-ci, principalement dans le merveilleux monde du sport, ce sont des parents qui font honte à leurs enfants. Notez que j’ai écrit des et non les parents car, heureusement, jusqu’à présent, c’est une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge