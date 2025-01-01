Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La Société Historique Sartigan

Le fameux magasin Farmer 5-10-15

durée 08h00
5 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

S'il y a un commerce que les plus de 40 ans ont connu à Saint-Georges, c'est bien celui-là: Farmer qu'on appelait à l'origine Farmer 5-10-15 (photos 1 et 2). On a tous magasiné là jadis, il était situé sur la 1re avenue, entre A.L. Green et People, mais de l'autre côté de la rue, en face du magasin Davis. Le vendredi soir, dans les années '60 et '70, c'était noir de monde dans ce secteur. 

Mais pourquoi Farmer «5-10-15»? À l'origine, ce terme signifiait ce qu'on a appelé plus tard un «magasin à rayons», soit un établissement de vente à grande surface comportant de nombreux rayons spécialisés. Farmer, c'était exactement ça, un grand magasin à rayons à prix raisonnables, faisant partie d'une chaine fondée par M. Raymond Farmer à Hawksbury en 1950. Il monta le nombre de ses magasins à 17, situés un peu partout en province, dans les années '60. Le 2e à ouvrir fut celui de Saint-Georges, inauguré le 11 décembre 1951 dans un édifice commercial qui logeait auparavant le magasin général de Jean-Thomas Cliche. Pendant les 7 premières années, ce commerce était à loyer, mais Farmer acheta l'immeuble en mai 1958. Il avait auparavant acheté un autre bâtiment voisin sud et y avait aménagé un comptoir-lunch, comme on le voit à la 2e photo (remarquez le grand auvent rétractable). Il rénova et joignit les deux parties comme on le constate à la première photo. Au fil des ans, il ne cessa d'agrandir et d'améliorer son établissement, en faisant le lieu de magasinage favori sur la 1re avenue.

On se souvient du restaurant dans la partie sud du commerce, c'était un long comptoir avec trois sections en hémicycle dotées de sièges pivotants. La photo 3, prise ailleurs, illustre un arrangement semblable sauf que les sièges de Farmer n'avaient pas de dossier. C'était plutôt des tabourets chromés en cuirette rouge comme ceux sur la photo 4, d'un autre établissement.  C'était de la cuisine maison à prix très abordables. Plusieurs doivent se souvenir de la délicieuse tarte au chocolat avec meringue. Juste à côté de la porte de la section restaurant, il y avait une petite cabine où on pouvait prendre 4 photos pour 0,25 cennes. Sans oublier les ventes trottoir à chaque été (photo 5).

Tous les clients ont connu certains membres du personnel, dont «Ti-Rose» Morin (photo 6) et Mme Roy (Jeannette Thibodeau, photo 7). Voyez une «bobinette» (Nicole Thompson) qui s'occupait du kiosque pendant le vente Bobino (photo 8 ). Vous reconnaitrez le gérant Roger Farmer, frère du propriétaire (photo 9). C'était un homme sérieux mais très gentil, apprécié de tous, particulièrement ses employés, qu'il traitait avec grand respect. Il est devenu un véritable géorgien et a continué de résider dans notre ville même après la fin du magasin. Il est décédé ici le 1 janvier 2001. 

Après la fermeture de cet établissement vers la fin des années '80, c'est la chaine Rossy qui le remplaça. Ce mémorable édifice fut détruit par un incendie en 2003 (photo 10), alors qu'il logeait la discothèque le Must, le bar la Grange et Cardio-Gym. Aujourd'hui, le site est occupé par le magasin de jouets Place Bureau. Incroyable que Farmer, un si beau magasin, ne soit plus maintenant qu'un souvenir.

Photos 1, 2, 5, 8 et 9 du fonds Claude Loubier. Photo 3 courtoisie de Joël Pinon. Photo 7 courtoisie de Paulin Poirier. Texte et recherches de Pierre Morin. 

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Marche mondiale des femmes : Encore en marche pour transformer le monde!

Publié hier à 9h00

La Marche mondiale des femmes : Encore en marche pour transformer le monde!

Le 18 octobre 2025, des milliers de femmes se rassembleront à Québec pour la 6e édition de la Marche mondiale des femmes (MMF), un événement féministe international qui a lieu tous les cinq ans depuis 2000. Cette mobilisation trouve ses racines dans la Marche « Du pain et des roses » de 1995, où 850 femmes ont marché entre Québec et Montréal pour ...

LIRE LA SUITE
Une dictature prend forme à nos portes

Publié le 29 septembre 2025

Une dictature prend forme à nos portes

En un peu plus de huit mois, après avoir créé le chaos dans l’économie mondiale avec ses tarifs douaniers, Donald Trump est en voie de mettre en place rien de moins qu’une dictature aux États-Unis, nos voisins. Si vous croyez que j’exagère et que je m’affole pour rien, poursuivez la lecture de cette chronique et vous serez en mesure de développer ...

LIRE LA SUITE
Le Café Jersey et le restaurant Le Sartigan d'autrefois

Publié le 28 septembre 2025

Le Café Jersey et le restaurant Le Sartigan d'autrefois

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN On peut se compter chanceux d'avoir des photos de ce commerce depuis longtemps disparu. Parce qu'il était situé à Jersey-Mills, on lui a donné le nom de Café Jersey, mais à l'origine, quand il a été fondé, c'était non seulement un restaurant mais aussi une épicerie ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge