Ancienne maison au toit en mansarde sur la 2e Avenue

Il s'agit d'un type de toiture qui fut populaire chez nous il y a plus de 100 ans. Un toit en mansarde désigne une habitation dont le toit descend ou recouvre les murs de l'étage supérieur, comme on le constate aux trois premières photo. Ce type de construction fut populaire en France il y a deux ou trois siècles. On attribue ce style de maison à l'architecte français François Mansart (1598-1666), d'où son nom de «mansardé». Au Québec, ce genre de toiture a été populaire entre 1860 et 1910. Le toit mansardé ajoute un certain cachet à la maison. La plupart du temps, des fenêtres sont encastrées dans la déclinaison du toit, ce qui augmente la surface habitable de cet étage. Il y a deux genres de constructions de ce type: on peut n'avoir une toiture mansardée que sur deux versants (en avant et en arrière) mais il en existe plus rarement sur les quatre côtés.



Mais comme les maisons de plus de 100 ans sont rares de nos jours dans notre ville, cela signifie qu'il y a très peu de constructions de ce genre qui ont subsisté. C'est donc une caractéristique en voie de disparition. En plus que parfois, même si certaines de ces maisons ont survécu, il est arrivé que des rénovations aient entrainé la disparition de l'aspect mansardé de la toiture, ce qui est le cas de celle dont nous parlons dans cette chronique.



La première photo nous offre une vue spectaculaire d'un secteur du côté Est de Saint-Georges vers 1920. J'ai pointé d'une flèche une résidence au toit en mansarde qui aurait été érigée en 1890, donc avant que la 2e avenue n'existe. Mais, en 1912-15, on a créé la 2e avenue, qui était alors très étroite. Or, au fil des ans, cette maison empiétait surs le trajet prévu, de sorte qu'il a fallu la soulever et la déplacer vers l'est pour libérer l'espace requis. La maison fut donc reculée. On la revoit à une époque plus récente, vers 1940, à la 2e photo. On y aperçoit même le poteau d'indication de rue qui nous informe qu'elle se trouvait près de la rue St-Ephrem, soit la 122e rue actuelle.



M. Antonio Gilbert l'a acquise vers 1945 et y a longtemps résidé avec sa famille. Son commerce était voisin, au coin de la 122e rue. Au début, il a fait affaire sous le nom de Gilbert Radio Service, mais dans les années '50, il a ajouté la télévision, adoptant le nom de «Gilbert Radio et Télévision Service». Il réparait aussi les laveuses. Il est décédé le 19 juillet 1997 à l'âge de 80 ans. Voyez deux photos, une de 1951 (photo 3) et l'autre de 1959 (photo 4), qui démontrent que sa maison (à droite sur la photo 4) avait encore sa toiture mansardée caractéristique.



Finalement, une photo plus récente révèle que des rénovations importantes ont eu lieu et ont complètement changé l'aspect de cet édifice (photo 5, de 2022). C'est maintenant une maison à deux étages avec toiture plus standard. L'emplacement de la porte et des fenêtres ne laisse aucun doute, c'est bien le même immeuble. Ceux qui circulent aujourd'hui sur la 2e avenue et qui passent devant ne réalisent pas qu'il s'agit d'une maison aussi ancienne dont plus rien de mansardé ne subsiste. Elle a quand même belle apparence, rénovation réussie.



Photos 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 du fonds Jeanne Paquet. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique