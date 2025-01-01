Nous joindre
Havre L'Éclaircie

Le danger du Love bombing

27 septembre 2025
Par Havre l'Éclaircie

 «C’est parce que je t’aime trop.» 

Derrière cette phrase qui semble tendre et romantique se cache parfois une stratégie de manipulation émotionnelle : le love bombing ou bombardement d’amour. Cette tactique consiste à inonder l’autre de marques d’attention, de compliments et de gestes affectueux afin de créer rapidement une dépendance affective et de prendre du pouvoir sur la relation.

Au début, tout semble parfait : l’autre personne paraît incroyablement attentionnée, disponible et passionnée. Les messages sont constants, les cadeaux fréquents, les promesses d’avenir rapides et séduisantes (je veux passer ma vie avec toi). La personne qui reçoit ce déluge d’affection a l’impression d’avoir enfin trouvé un amour exceptionnel, un vrai conte de fées!

Peu à peu, cette intensité devient envahissante et donne à la victime le sentiment d’être redevable. Le bombardement d’amour ne vise pas seulement à faire plaisir : il cherche à accélérer la relation, à brouiller la réflexion et à amener l’autre à baisser ses défenses. Cette technique de manipulation établit rapidement un rapport de pouvoir en créant une dépendance émotionnelle chez sa cible. L’attention débordante se transforme alors en attentes démesurées ou en tentatives de contrôle. L’amour « trop grand » devient une justification pour surveiller, exiger ou culpabiliser.
 
Pour la victime, les conséquences peuvent être lourdes : perte de confiance en soi, sentiment de confusion ou de culpabilité (est-ce moi le problème?) et parfois même isolement, puisque toute son énergie émotionnelle est dirigée vers la relation. Comme le love bombing s’accompagne souvent de phases d’affection intense suivies de retrait ou de critiques, la victime se retrouve piégée dans un cycle de montagnes russes émotionnelles qui fragilise son estime personnelle.

Il est important de se rappeler que ce type de manipulation est difficile à détecter, surtout au début, car il se cache derrière des gestes qui semblent bienveillants. Si cet article résonne en toi ou si tu reconnais une femme de ton entourage, sache que nous sommes là pour t’écouter et t’accompagner. 

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.

☎ 418 227-1025  -  1 800 709-1025

https://havre-eclaircie.ca/

https://www.facebook.com/havreleclaircie/

https://www.instagram.com/havre_eclaircie/

