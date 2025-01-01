La Marche mondiale des femmes : Encore en marche pour transformer le monde!

Le 18 octobre 2025, des milliers de femmes se rassembleront à Québec pour la 6e édition de la Marche mondiale des femmes (MMF), un événement féministe international qui a lieu tous les cinq ans depuis 2000. Cette mobilisation trouve ses racines dans la Marche « Du pain et des roses » de 1995, où 850 femmes ont marché entre Québec et Montréal pour dénoncer la pauvreté et les violences faites aux femmes.



Les objectifs de la MMF 2025



Cette année, la MMF se concentre sur trois grandes orientations :



1. Mettre fin à la violence envers les femmes : Dénoncer toutes les formes de violence sexiste, dont le féminicide.



2. Garantir l'autonomie économique des femmes : Revendiquer un revenu décent, dénoncer l’appauvrissement et reconnaître le travail invisible.



3. Protéger l'environnement : Lutter contre la destruction de la nature et promouvoir une économie respectueuse du vivant.



Pourquoi se mobiliser ?



L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas acquise. Des reculs de certains droits ont été observés récemment chez nos voisins du Sud, où plusieurs États ont interdit l’avortement. Parallèlement, des mouvements conservateurs de plus en plus bruyants et acceptés prônent un retour des femmes aux rôles traditionnels, menaçant les avancées obtenues avec tant de luttes. La crise environnementale, quant à elle, impacte davantage les femmes, notamment celles des pays en voie de développement. La MMF est l'occasion de dénoncer ces injustices et de revendiquer un monde plus juste et respectueux des droits humains.



Participation à la MMF



La Véranda, Centre-Femmes, en collaboration avec Havre l'Éclaircie, organise un transport collectif gratuit pour participer à la MMF.

Ensemble, faisons entendre nos voix



La MMF est plus qu'une marche : c'est un acte de solidarité, d’affirmation et de résistance. En participant, nous affirmons notre engagement pour l'égalité, la dignité des femmes et l’espoir d’un monde plus juste. Rejoignez-nous le 18 octobre pour marcher ensemble vers un avenir meilleur.



Pour informations et inscriptions, visitez notre site web ou communiquez par téléphone au (418) 227-4037.