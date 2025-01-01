Quand soutenir devient un défi silencieux : mieux comprendre les proches aidants en santé mentale

Souvent invisibles, les proches aidants de personnes vivant avec un trouble de santé mentale portent un rôle à la fois essentiel et exigeant, mais trop rarement reconnu à sa juste valeur. Leur présence, leur patience et leur bienveillance constituent un véritable pilier pour la personne atteinte, pourtant, ce pilier s’effrite parfois sous le poids du quotidien.

Prendre soin, accompagner, rassurer : ces gestes remplis d’amour et de dévouement s’inscrivent dans un tissu de responsabilités qui, avec le temps, peuvent devenir lourdes à porter. Le proche aidant jongle entre ses obligations personnelles, familiales et professionnelles, tout en restant attentif à l’imprévisibilité, parfois déstabilisante, de l’état de l’être cher.

Le stress chronique, l’anxiété, la fatigue, le sentiment d’impuissance ou de culpabilité deviennent souvent des compagnons de route. L’isolement s’installe doucement : beaucoup choisissent le silence, par peur de déranger ou de ne pas être compris. Et paradoxalement, le soutien qu’ils offrent avec tant de cœur peut finir par fragiliser leur propre santé.

Pourtant, un simple geste peut tout changer. Une écoute sans jugement, un mot d’encouragement, une offre d’aide concrète, autant de petites attentions qui rappellent aux proches aidants qu’ils ne sont pas seuls.

Parce que chacun peut faire une différence

Écouter sans juger : offrir un espace où ils peuvent parler de leurs défis, sans crainte ni honte.

Encourager la prise de pause: rappeler que prendre soin de soi n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Promouvoir l’accès aux ressources : orienter vers des organismes de soutien, des services d’accompagnement tel que Le Sillon.

Valoriser leur rôle : faire savoir que leur contribution est précieuse, que leurs efforts comptent, même lorsqu’ils passent inaperçus.

À tous ceux et celles qui accompagnent une personne vivant avec un trouble de santé mentale : votre courage, votre patience et votre humanité font une réelle différence. Et à toute la collectivité : souvenons-nous que prendre soin des proches aidants, c’est aussi prendre soin de notre société tout entière.

Vous avez besoin d’être écouté, d’être soutenu en lien avec votre rôle de membre de l’entourage / proche aidant d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale ? N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale Le Sillon



​ Visionnez tous les textes du Sillon

Mission



Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.