La Société Historique Sartigan

Salvatore Abbatiello, un grand bâtisseur

durée 08h00
11 janvier 2026
Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

On connait tous les restaurants Salvatore Pizza, c'est devenu un des plus importants noms en ce domaine partout au Québec! Pourtant, ce projet est parti de presque rien ici même à Saint-Georges. On a une réputation de bâtisseurs en Beauce, mais cette fois, c'est un italien d'origine qui en a eu l'idée. Salvatore Abbatiello est né le 10 mai 1928 à Darrazzano, un petit village d'Italie, non loin de Naples. Il est arrivé au Canada en bateau au début des années '50 et a d'abord travaillé sur la construction à Montréal. Peu de temps plus tard, il a connu sa future épouse Angèle Fecteau (originaire de Saint-Odilon) qui y était couturière. Ils se sont mariés en octobre 1953 et ont résidé à Montréal pendant 10 ans. 

C'est en 1964, que M. Salvatore Abbatiello et son épouse se sont établis à Saint-Georges et y ont ouvert le restaurant Salvatore, sur la 2e avenue, dans un immeuble qui existe encore et qui a longtemps logé le Club Aramis. Presque en face de l'ancien garage J.W. Morin. On voit la façade sur la 1re photo. Remarquez qu'à l'origine, le nom était  «SALVATORE PIZZERIA», comme c'était écrit sur l'enseigne fixée à l'avant de son établissement. De plus, une autre affiche, plus petite, spécifiait que c'était un «restaurant napolitain». région d'où M. Abbatiello était originaire. Au début, des gens le taquinaient en lui demandant «C'est quoi cette tarte au fromage»?

À cet endroit, il avait installé une plateforme derrière la vitrine (à gauche de l'entrée) sur laquelle il faisait ses pizzas (photo 2). Les gens qui passaient s'arrêtaient pour le voir cuisiner et surtout pour le voir lancer et faire tournoyer sa pâte à pizza au-dessus de sa tête, ce qui était tout un spectacle (photo 3). C'était sa façon de se faire connaitre.

Vers 1968, il déménagea juste en face et installa son commerce au rez-de-chaussée, tandis que sa famille résidait au deuxième (photo 4). C'était un style vraiment unique comme local. Les tables étaient recouvertes de nappes à carreaux rouge et blanc (photo 5) sur lesquelles il y avait au centre une bouteille décorative de vin Chianti dans laquelle était insérée une chandelle, de sorte que la cire s'accumulait au fil des semaines autour de toute la bouteille dont le bas était décoré de paille, comme on le voit à la 6e photo. Décoration à la fois simple mais si originale. Et il y avait aussi des filets de pêche au plafond, créant une atmosphère unique (photo 7). 

Salvatore était un homme très gentil qui accueillait chaleureusement tous les clients, avec son accent italien. Il avait une mémoire phénoménale et apprenait vite le nom de chacun et le saluait affablement et lui disant «Salut mon Ti-Morin, «Salut mon Ti-Poulin etc». C'était un monsieur sympathique, souriant et taquin. Il sortait la tête par le carreau de la cuisine pour sourire aux clients (photo 8 ). Il aimait les gens et se faisait un plaisir de venir piquer une jasette aux tables avec tous ces gens devenus ses amis.

Ça sentait tellement bon dans ce restaurant, j'écris et l'odeur sublime de sa délicieuse pizza me revient. Fumet irrésistible! Delissimo! Tous ceux qui ont goûté à ses pizzas sont unanimes à dire que ce fut la meilleure. Ils ont réussi en travaillant très fort et ont gagné le coeur des beaucerons par leur authenticité. Salvatore a été un monument dans l'histoire culinaire de Saint-Georges. Et pour finir, deux photos nostalgiques de Salvatore et son épouse, la première vers 1953 (photo 9) et la dernière (photo 10) en octobre 2003. Il est décédé le 12 mai 2005 à 77 ans et Angèle tout récemment, le 15 septembre 2025 à 93 ans.

Lui et son épouse ont eu 7 enfants, et ont aujourd'hui une descendance de 18 petits-enfants et 34 arrière-petits-enfants. Il y a maintenant 140 établissement appartenant aux Abbatiello au Québec et dans 3 autres provinces. Un autre succès beauceron.

Photos de Gino Abbatiello et du Groupe Salvatoré, sauf la photo 7 qui est une courtoisie de Denise Mathieu. Texte et recherches de Pierre Morin.

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


