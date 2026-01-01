L'ancien pont de fer : souvenir inoubliable

Voici des images qui vont rendre nostalgiques ceux et celles qui ont connu l'ancien pont de fer au centre-ville de Saint-Georges. C'était une structure imposante et impressionnante. Je l'ai traversé des centaines de fois (autant à pied qu'en auto) dans un sens comme dans l'autre et j'en garde un souvenir impérissable.



Ce pont fut érigé en 1929 et démoli en 1971. Il était superbe. La première photo, prise vers 1956-57, illustre l'entrée ouest, remarquez les beaux lampadaires à trois globes en verre, il y en avait aussi au milieu du pont et du côté est. Et les clôtures métalliques protégeant les piétons à l'extérieur des larges trottoirs de la montée. On constate que plusieurs piétons traversaient à pied à cette époque. Ceux qui l'ont connu, les plus de 60 ans, ne l'ont pas oublié.



L'entrée est était différente, plus abrupte et bornée d'escaliers de chaque côté, comme on le constate à la photo 2. On réalise aussi que les autorités avaient incorporé au pavé des aspérités faites de blocs de granit taillés sur la longueur et cordés de chaque côté le long de la montée pour offrir une prise aux sabots des chevaux et pour qu'ils puissent s'agripper et éviter qu'ils glissent lorsqu'ils l'escaladaient vers l'ouest. La 3e photo nous montre l'entrée Est du pont vers 1938, alors qu'on avait paré la structure de guirlandes et décorations à l'occasion de la Fête-Dieu, puisqu'on y tiendrait une importante procession religieuse. Ces deux photos révèlent aussi qu'à l'origine, il n'y avait aucun muret de protection pour les piétons.



Sur la 4e photo, on voit deux belles dames montant l'escalier nord, situation présentant un risque dans le cas où un véhicule déraperait ou perdrait le contrôle et foncerait vers l'escalier. Au fil des ans, on réalisa que la proximité des piétons avec les véhicules circulant dans cette montée pouvait constituer un danger pour les usagers des trottoirs, surtout que rien ne les empêchait (surtout les enfants) de quitter le trottoir pour utiliser l'espace réservé aux automobilistes.



On a remédié à ce problème à l'été 1944, lorsqu'on a érigé de nouveaux escaliers avec murets de béton empêchant tant les véhicules que les piétons d'empiéter l'un sur l'autre (photos 5 et 6). Remarquez la scène typique de cette belle époque à la 6e photo, la voiture à cheval qui monte et le cycliste qui descend. La dernière photo (7) est tout aussi remarquable, on y aperçoit l'actrice Monique Miller descendant l'escalier, poursuivie par son amoureux, lors d'une scène tournée à Saint-Georges en 1959 pour le film l'Immigré, on y voit le parapet qui avait été érigé en 1944. Ce pont fait partie de notre histoire, mais il n'est plus qu'un souvenir. Ces photos anciennes sont de véritables trésors, elles perpétuent sa mémoire. Photos 1 et 4 du fonds Claude Loubier. Photos 2, 5 et 6 du fonds BAnQ. Photos 3 du fonds Marcelle Houde. Photo 7 extraite du film L'Immigré de l'ONF. Texte et recherches de Pierre Morin.