Le garage National d'autrefois

La première photo est exceptionnelle, elle nous offre une vue aérienne du garage National vers 1960. Ce commerce a une longue histoire. Au début, il n'avait pas de nom officiel. Comme c'était alors la coutume, on l'appelait simplement du nom du ou de ses propriétaires. C'est M Chrisolophe Rodrigue et ses fils qui sont considérés comme en étant les fondateurs, vers 1920.



L'établissement était alors situé au rez-de-chaussée d'une grosse bâtisse qui, si elle existait encore, occuperait toutes les voies de la 118e rue, à l'intersection de la 2e avenue. Il a changé de mains plusieurs fois par la suite. Après M Rodrigue, ce furent, dans l'ordre chronologique, Pélope Boucher, Morisset et frère, Alfred Lapointe, Julien et Lessard, Béloni Poulin, Morin et Laplante et, en 1938, Maurice Lessard. Ce dernier l'a possédé pendant 19 ans. C'est lui qui lui a donné le nom de «Garage National», peut-être parce qu'il était alors situé sur la route Nationale (Route 23). Jusqu'en 1947, le garage est demeuré à cet endroit sur la 2e avenue (photos 2 et 3). Vers 1946, il décida de se relocaliser dans un édifice plus grand et plus moderne, que nous voyons lors de sa construction sur la 4e photo, au coin de la 2e avenue, entre les 112 et 113e rues, alors qu'il n'avait qu'un étage. Puis on a ajouté un deuxième étage vers 1957, qui a longtemps servi de local au Manège Militaire (photos 1, 5 et 6). C'est sur ce site que se trouve aujourd'hui le stationnement nord du poste de taxi du Pont. La belle résidence blanche qu'on voit à droite sur la 1re photo (au coin de la 112e rue) était celle de Louis Drouin, qui fut Maire de Saint-Georges en 1947 et 1948.



C'est cette image que la plupart conservent en tête lorsqu'on parle du garage National d'autrefois. M. Lessard s'adjoignit certains associés en 1951 et il céda son garage à cinq co-propriétaires en 1957, MM Jacques Godbout, Gérard Lessard, J. Émile Poirier, Marc-A. Labbé et St-Jean Bernard. La 7e photo nous fait voir le terrain situé en face, qui logeait les véhicules usagés. Et sur la 8e photo, un beau camion de pompiers neuf acquis du Garage National par la ville en août 1959.



La 9e photo est une facture datée du 1 février 1938. On y décrit différents travaux qui ont été effectués sur l'auto de M. Sévigny. Le plus extraordinaire est de constater le montant payé pour «l'ouvrage»: 0,30$ pour ½ heure, ce qui équivaut à 0,60$ de l'heure pour le travail. C'était donc alors plus de 100 fois moins cher qu'aujourd'hui. Quand on parle du «bon vieux temps», ça doit être de ça qu'on parle.



Plus tard, MM. Marc-A. et John Labbé en devinrent seuls actionnaires et ouvrirent en août 1971 un nouvel édifice moderne à la Station sur un immense terrain au coin de la 90e rue (aujourd'hui Tanguay Meubles). Après leur départ, c'est la quincaillerie André Lessard qui, vers 1972, a occupé leur ancien édifice, là où se trouve maintenant le stationnement des taxis du Pont. Hélas un énorme incendie a détruit ce bâtiment mémorable.



Puis le garage National déménagea de nouveau plus haut dans la 90e rue vers 1981, dans un bâtiment qui existe encore, face à la Boutique Vickie. M. Claude Giguère en fut propriétaire pendant quelques années.



Aujourd'hui, ne cherchez plus le garage National, les deux concessionnaires GM de Saint-Georges ont été acquis vers 2008 par le même propriétaire qui les a renommés «St-Georges Chevrolet Pontiac Buick Cadillac GMC Inc», dont le principal établissement est situé dans la 87e rue près du centre d'achat Carrefour Saint-Georges.



Photos du fonds Claude Loubier, sauf la dernière qui est du fonds Claude Giguère. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique