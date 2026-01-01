L'hôtel Murtha, ancêtre du Vieux Saint-Georges

Tout le monde ici a connu le Vieux Saint-Georges, qui a existé jusqu'à il y a environ 15 ans. En premier, ce fut l'hôtel Murtha. C'est aujourd'hui le resto-bar Le Shaker. Cet édifice a plus de 115 ans, ayant été construit en 1910, ce fut à l'origine la résidence de Thomas Murtha (photos 1 et 2). C'était une belle grosse maison que Thomas a habitée jusqu'à son décès survenu en 1933. Sa maison passe alors à son fils Ernest Murtha. L'année suivante, en 1934, celui-ci et son épouse Marie Carrier décident de la transformer en hôtel. À cet effet, ils agrandissent la bâtisse du côté droit (sud). On voit le résultat de cet agrandissement à la 3e photo, où on reconnait facilement que c'est bien le même immeuble sauf qu'il a été prolongé par la droite.



Une magnifique photo aérienne prise vers 1947 nous permet de voir tout le secteur entourant le Murtha à cette époque, on réalise qu'il était et est encore face à l'ancien Morency, aujourd'hui La Société Microbrasserie (photo 4). Remarquez la corniche au sommet tout autour, c'est bien la même autant sur la section agrandie que pour le reste de l'immeuble. Cette corniche est la même sur toutes les photos publiées ici. L'édifice fut amélioré et agrandi à quelques reprises par la suite. Entretemps, en mars 1946, l'hôtel change de propriétaire. C'est M. Henri Fortin, taxi, qui s'en porte acquéreur, tandis que M. Murtha, dans le cours de la transaction, achète la résidence de M. Fortin.



Mais peu après, Murtha et sa famille déménagent à Jackman dans le Maine, où il eut aussi un hôtel pendant quelque temps. Puis il revient à Saint-Georges vers 1950 et achète l'hôtel National qu'il opéra avec grand succès pendant environ 5 ou 6 ans. En 1956, il vend le National et rachète son ancien hôtel Murtha, sur la 1re avenue, dont il rénove complètement la salle de réception (photo 5). Il y avait des musiciens pour animer les soirées (photo 6). Homme de public, il connait pendant plusieurs années un grand succès dans l'exploitation de son établissement, dont on voit la photo en 1958 (photo 7). Plusieurs reconnaitront l'hôtel Murtha, qui a conservé cet aspect pendant plusieurs années.



Puis il l'a définitivement vendu à la fin des années '60 à quatre hommes d'affaire (soit Marc Roberge, Victor Loubier, Réjean Moreau et Gilles Bernier) qui ont transformé l'intérieur en genre de Bavarois, qui a aussi connu beaucoup de succès (photo 8 ). Ceux-ci l'ont à leur tour revendu au début des années '70 à deux associés MM Clément Roy et Jean Coulombe.



C'est ensuite au tour de M. Neil Mathieu de s'en porter acquéreur le 20 octobre 1975. Un grand changement s'opère alors pour cet établissement. Non seulement modifie-t-on son aspect extérieur et rénove-t-on l'intérieur, mais on change même son nom: ce sera longtemps le Vieux Saint-Georges, qui deviendra extrêmement populaire (photo 8 ). En août 1986, le «Vieux» passe aux mains de Serge Jacob. La terrasse du Vieux a connu un énorme succès pendant plusieurs années au cours de la saison estivale (photo 9 ). Les soirées karaoké du jeudi soir étaient particulièrement courues. L'édifice a été acquis en juillet 2016 par Guillaume Abbatiello. Et aujourd'hui c'est le resto-bar Le Shaker qui est établi à cet endroit depuis environ 10 ans. Wow, ce site a été un endroit de prédilection pour plusieurs générations depuis plus de 90 ans. On pourrait le qualifier de lieu mythique. C'est encore l'un des endroits les plus «hot» de Saint-Georges. Photos 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du fonds Claude Loubier. Photo 5 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo 6 du fonds Cécile Champagne. Texte et recherches de Pierre Morin.

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