La promenade Redmond sera fermée à la circulation dès lundi prochain

En raison de travaux, la Ville de Saint-Georges se voit dans l'obligation de procéder à la fermeture de la promenade Redmond à compter de lundi prochain, et ce, pour une durée de cinq jours. Ainsi, la promenade Redmond sera fermée à la circulation dès le lundi 28 mai à 6 h jusqu’en fin de journée le vendredi 1er juin.

Cette fermeture est requise pour permettre la pose de conduites pluviales entre les 118e et 120e Rues en simultané avec le forage des ancrages du mur qui, dans ce secteur, est plus long que prévu étant donné une profondeur de roc plus profonde qu’estimée.

Dans le but de minimiser les impacts, deux équipes supplémentaires de travailleurs et machineries seront déployées pour réaliser en simultané des travaux de pose de conduites pluviales transversales à la promenade Redmond à très grande profondeur soit à la hauteur des 123e et 125e Rues.

Ces travaux devaient initialement nécessiter deux autres fermetures d’environ 3 jours chacune, mais seront exécutés au même moment la semaine prochaine. « Nous profitons également du fait que le niveau de la rivière est relativement bas pour réaliser ces travaux en profondeur qui sans quoi aurait été difficilement réalisables », a laissé savoir la Ville, via un communiqué.

Les commerces de ce secteur sont toujours accessibles via la 1re Avenue. Il sera également possible de faire le trajet nord-sud ou vice-versa via la 2e Avenue ou le boulevard Lacroix entre autres. Les autorités vous invitent à la prudence à l’approche des chantiers.