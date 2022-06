Il manque 100 000 habitations - maisons, logements et HLM - à travers le Québec

Pour que votre comptoir de quartz ne perde pas de son éclat au fil du temps, voici cinq astuces simples à employer ! Astuce n° 1 : utiliser de l’eau savonneuse La méthode la plus simple pour faire briller un comptoir de quartz est de le nettoyer avec de l’eau et du savon. Précisément, procurez-vous un détergent non abrasif et mélangez-le ...