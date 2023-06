Un nouveau développement résidentiel à Saint-René

MY Société Immobilière et Groupe Magesco en voie de compléter leur projet d’ouverture de rue à Saint-René.

Les jeunes promoteurs ont lancé les premières ébauches en mai 2021. Le projet, Les Promenades du Vallon, compte 66 terrains résidentiels répartis sur 2,1 km de rues. Situés dans la tranquillité de la campagne, à moins de 5 minutes de la ville de Saint-Georges, les futurs résidents pourront profiter de la proximité des services urbains.



L’aménagement du site a été conçu pour offrir de vastes terrains allant de 32 300 pi² jusqu’à plus de 300 000 pi². Les terrains sont destinés à la construction unifamiliale et les acheteurs auront la liberté de choisir leur entrepreneur. Les promoteurs offrent tout de même quelques services tels que l’installation de ponceaux et de fosses septiques, ainsi que tous travaux de déboisement et de nettoyage de terrain.



L’asphaltage des voies de circulation a également été acquitté par l’entreprise en vue de livrer un projet clé en main à la municipalité de Saint-René. Tout au long des travaux, les actionnaires se sont entourés de professionnels compétents et qualifiés dans l’intention de remettre un projet complet et remarquable.



Le lotissement a été conçu en respect de l’environnement, en préservant la plupart des milieux humides. Il était également important de se conformer aux mesures de protection des ressources hydriques, étant donné que plusieurs terrains sont traversés d’un cours d’eau. Il est primordial pour la société de préserver le cachet boisé du secteur.



Il est possible de visualiser le plan du développement sur le site web (mysocieteimmobiliere.com). Les terrains seront prêts à construire dès l’été 2023. Une visite de ce magnifique havre de paix s’impose.

Infos pratiques