La promenade Redmond fermée presque toute la semaine

Dans le cadre des travaux de réfection du mur de soutènement, Ville de Saint-Georges informe la population que la promenade Redmond sera fermée à la circulation mardi, mercredi, jeudi et vendredi afin de procéder à des travaux importants entre les 118eet la 125eRues.

Cette fermeture permettra notamment de réaliser un élargissement de la structure de la chaussée dans le secteur, la pose de conduits électriques et l’installation de bordures de granite.

Par la suite, la circulation sera déviée légèrement vers la rivière afin de procéder aux aménagements à proximité des commerces dans ce secteur.

Ville de Saint-Georges s’excuse de cette nouvelle fermeture et remercie la population et les commerçants de leur grande compréhension et collaboration.