5 astuces pour faire briller votre comptoir de quartz

Pour que votre comptoir de quartz ne perde pas de son éclat au fil du temps, voici cinq astuces simples à employer !

Astuce n° 1 : utiliser de l’eau savonneuse

La méthode la plus simple pour faire briller un comptoir de quartz est de le nettoyer avec de l’eau et du savon. Précisément, procurez-vous un détergent non abrasif et mélangez-le à de l’eau. Puis servez-vous du mélange ainsi obtenu pour laver le comptoir en quartz. Une fois rincé, ce dernier retrouvera toute sa netteté et sa brillance.

Astuce n° 2 : utiliser de l’eau de Javel

Il est aussi possible d’employer de l’eau de Javel pour faire briller un comptoir de quartz. Bien sûr, ne vous servez que d’une petite quantité de cette nettoyeuse et vous n’aurez aucune difficulté à vous débarrasser des saletés accumulées sur le quartz. N’oubliez pas, une fois le nettoyage achevé, de rincer et de faire disparaître toute trace de l’eau de Javel.

Astuce n° 3 : se servir de gros sel

Le gros sel est une autre façon efficace de nettoyer un comptoir en quartz. Mélangez une petite quantité avec de l’eau et couvrez-en le comptoir. Laissez au sel le temps de faire son œuvre, puis procédez au rinçage du quartz avec de l’eau froide. Après avoir complètement séché, vous serez heureux de constater à quel point votre comptoir est éclatant.

Astuce n° 4 : se servir d’alcool dénaturé

Les comptoirs en quartz sont également très sensibles à l’alcool dénaturé. L’application d’une petite quantité de cette solution suffira à les faire briller. Bien entendu, comme dans le cas de l’eau de Javel et du gros sel, il ne faudra pas oublier de rincer correctement le comptoir à l’issue du nettoyage.

Astuce n° 5 : enlever les tâches aussitôt qu’elles apparaissent

Quel que soit le produit de nettoyage pour lequel vous optez, la rapidité est la clé. Ne perdez donc pas de temps dès que vous notez des taches suspectes sur votre comptoir de quartz. Procédez aussitôt à leur nettoyage en particulier lorsque ce sont des auréoles, des dépôts de liquide ou encore des cernes. Sinon, il sera de plus en plus difficile de les enlever complètement.

Autres astuces

Il existe encore quelques produits chimiques spécialement conçus pour faire briller un comptoir de quartz. Si le nettoyage à l’eau savonneuse ne vous satisfait pas et qu’il en est de même avec l’eau de Javel, le gros sel ou l’alcool dénaturé, pas de panique donc ! Rendez-vous dans un magasin et demandez conseil. Vous pourrez faire l’acquisition d’un effaceur très efficace aussi bien pour le quartz que pour le granit et le marbre. Par exemple, le Vim Oxy Gel sans javellisant est très apprécié.

Vous pouvez aussi opter pour un mélange prudent d’huile de lin et d’essence de térébenthine. Comme toutes les recettes de grand-mère, les effets sont miraculeux. Servez-vous d’un tel mélange pour nettoyer régulièrement votre comptoir de quartz et celui-ci ne perdra alors jamais de son éclat. Pour finir, retenez qu’il vous suffirait d’essuyer votre comptoir de quartz avec de l’eau froide après chaque utilisation, pour le maintenir en bon état.

Avec de l’eau savonneuse, de l’eau de Javel, du gros sel ou encore de l’alcool dénaturé, il vous sera très facile de faire briller votre comptoir de quartz.