Revêtement extérieur en bois : les différentes finitions

Malgré les nombreuses qualités du bois, ce matériau requiert une protection supplémentaire pour résister aux intempéries, comme les rayons UV, le vent et la pluie. Plusieurs finitions existent pour assurer la longévité de votre revêtement extérieur en bois. Ces produits permettent le bon vieillissement du bois, mais doivent être bien choisis selon l’essence d’arbre. Selon la finition, l’apparence naturelle du bois sera plus ou moins visible. Ainsi, si vous optez pour une essence plus riche en texture, il est préférable d’utiliser un produit plus transparent.

Revêtement extérieur en bois : la finition opaque

Les finitions opaques possèdent plus de colorants que les autres produits. Ces protections sont composées de matières solides qui procurent une barrière contre les différents agresseurs naturels comme les rayons UV et la poussière. La finition opaque est la plus durable. Cependant, elle masque davantage l’essence naturelle du bois. La texture du bois demeure perceptible, mais on perd totalement la couleur originale. Par contre, ce type de finition est la plus facile à reproduire, appliquer et retoucher en cas de réparation.

Revêtement extérieur en bois : la finition à deux tons

Cette technique crée un faux fini en superposant deux couches individuelles de couleurs différentes pour procurer l’impression d’une finition semi-transparente. Ce procédé est très populaire pour les essences de bois qui ne possèdent pas de couleur riche naturelle. La finition à deux tons offre une durabilité intermédiaire entre la finition opaque et la finition semi-transparente. Cette technique possède cependant un inconvénient au moment des rénovations. Étant donné que l’aspect faux fini est donné par une machine en usine, il est difficile de reproduire manuellement le deux tons. Pour une nouvelle pose, une réparation ou une reteinte, il faut prévoir deux couleurs de teintures et une certaine habileté.

Revêtement extérieur en bois : la finition semi-transparente

La finition semi-transparente se caractérise par la mise en valeur du grain naturel et des riches variations de couleur du bois. Cette technique est privilégiée pour le cèdre et les essences rares. Malheureusement, ce produit possède moins de matière solide pour protéger contre les intempéries. Ainsi, le revêtement extérieur requiert un entretien plus fréquent. Par contre, l’application de la protection n’est pas très complexe. Monsieur et madame tout le monde peuvent facilement apprendre à le faire. Au moment de choisir la couleur de la finition, il faut également prévoir l’effet de superposition des couches futures sur le rendu final.

Revêtement extérieur en bois : la finition « lifetime »

La finition « lifetime » est un traitement organique d’imprégnation qui est grandement recommandé pour le cèdre. Cette technique favorise le vieillissement du bois et ne requiert pas de teinture. Il n’y a ainsi pas de choix de couleurs. Ce procédé est sans danger pour la végétation et convient parfaitement aux projets écologiques. Une variation de couleur due à l’exposition aux différents éléments apparaîtra cependant avec le temps.