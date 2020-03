Arrivée du printemps : quels accessoires de jardin se procurer ?

L’hiver tire bientôt à sa fin, amenant avec lui le froid et la neige ! Êtes-vous prêts pour le retour de la saison estivale ? Le retour du gazon vert, des oiseaux qui chantent, de la chaleur ? Le marché compte énormément de produits de jardin pour vous faire profiter du printemps et de l’été et il est parfois difficile de s’y retrouver. Cet article vous présente les différents critères à retenir pour l’achat de deux accessoires de jardin : le barbecue et le salon de jardin.

Le barbecue : un accessoire de jardin incontournable

Envie d’une bonne grillade ? Les barbecues sont très populaires de nos jours, car faciles à faire fonctionner et de plus en plus sécuritaires. Ils sont très utilisés pour la cuisson de viandes et pour le fumage, mais aussi pour la cuisson de légumes grillés. Il existe énormément de modèles de barbecue sur le marché, alors voici quelques trucs pour y voir plus clair.

D’abord, établissez le nombre de brûleurs que vous désirez. Faites-vous souvent de la nourriture pour une armée ou cuisinez-vous seulement pour vous et votre partenaire ? Plus vous aurez de brûleurs, plus vous pourrez faire cuire d’aliments en même temps. Pensez également à la taille : allez-vous installer le barbecue sur le balcon, ou directement dans le jardin ? Plus vous aurez de brûleurs, plus votre barbecue sera volumineux. Aussi, pour éviter les accidents, il est intéressant de privilégier les barbecues avec allumeurs automatiques, ce qui réduit le danger d’explosion. Finalement, certains barbecues viennent avec des systèmes de nettoyage automatiques, un peu comme les fours contemporains. L’important est de choisir un barbecue offrant un bon rapport qualité-prix pour votre jardin !

Le salon de jardin

Aussi appelés « kits de patio » dans le jardon populaire, les salons de jardin sont des accessoires indispensables pour passer l’été dehors. Installez-vous confortablement en famille ou entre amis et profitez de la chaleur de l’été autour d’un bon repas ou d’un cocktail ! Le mobilier de jardin comporte normalement au moins quatre chaises et une table basse. Il peut aussi avoir un parasol et un système de chauffage solaire pour les soirées plus fraîches. Vous pouvez ensuite y ajouter des petites fantaisies de votre cru, par exemple des coussins d’extérieur colorés.

Pour le choix de votre accessoire de jardin, vous devez d’abord établir vos besoins. Désirez-vous laisser votre équipement dehors beau temps, mauvais temps sans l’abimer ? Si oui, vous pourriez privilégier les accessoires en rotin, en plastique ou en métal, très résistants aux intempéries. Surtout, n’oubliez pas de rentrer vos coussins à l’intérieur !

De plus, certains salons de jardin offrent des coffres intégrés aux sièges. Vous n’avez qu’à soulever le banc et vous pouvez y laisser vos coussins en toute sécurité, ce qui s’avère bien pratique. Pour ce qui est de l’entretien, il faut savoir que les tables en vitre sont très belles, mais deviennent rapidement sales. Il vous faudra donc la nettoyer souvent. Si vous ne désirez pas avoir à entretenir régulièrement votre table, optez plutôt pour une table en rotin.