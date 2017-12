Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 15 décembre 2017

L'activité Biblio-bout’chou aura lieu dès 9 h 30 au Centre de ski St-Georges. Il aura la lecture du livre « Le petit ours polaire qui sauva Noël » au programme, ainsi que le bricolage d’un renne. L'activité, qui s'adresse aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés d'un adulte, est gratuite. Plus d'informations en téléphonant au 418-226-2271.

Il y aura du patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sur la glace Canam, de 15 h 30 à 17 h. L'activité est gratuite. Il est possible de téléphoner au 418-228-8155 pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

Artistes et Artisans de Beauce présente leur Expo-Boutique de Noël à la Galerie d'art de Sainte-Marie, de 17 h 30 à 21 h. Il est possible de téléphoner au 418-386-2899 pour obtenir davantage d'informations.

Le week-end des étoiles de la Ligue de hockey préparatoire scolaire aura lieu lors des 15, 16 et 17 décembre à l'aréna de Beauceville. Un match des étoiles dans la catégorie M13 mineur aura lieu à 18 h 30, et un second match des étoiles dans la catégorie M15 mineur aura lieu à 20 h.