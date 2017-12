Une fête de Noël 2017 sous le signe de la réjouissance pour l'AIS Beauce-Sartigan

Voir la galerie de photos

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Philibert, Laurence Castera, était du côté de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges hier soir, samedi le 16 décembre, pour offrir une prestation privée d’une heure devant les membres de l’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan, qui célébraient Noël tous ensemble pour l'occasion.

Laurence Castera a présenté ses pièces de 17 h 30 à 18 h 30. Olivier Turcotte et Joannie Demers ont ensuite pris la relève musicale, juste avant que le directeur général de l’AIS, Emmanuel Rodrigue, se transforme en DJ d’un soir pour faire danser la foule.



Rappelons que l'an passé, c'était le chanteur beauceron Robby Johnson qui s'était prêté au jeu et qui avait offert une prestation musicale pour la grande famille de l'AIS à Saint-Georges.

Nous nous sommes entretenus avec Laurence Castera et Emmanuel Rodrigue hier soir, samedi le 16 décembre, afin de discuter du déroulement de cet événement avec eux, et pour connaître leurs premières impressions suite à leur journée et à leur soirée de festivités.

Un reportage sur cet événement préparé par notre journaliste Amélie Carrier, incluant les entrevues que nous ont accordées Messieurs Castera et Rodrigue, est disponible en cliquant sur la vidéo ci-haut.