Où célébrer l'arrivée de la nouvelle année 2018 en Beauce ?

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et d'activités pour le dimanche 31 décembre 2017 à Saint-Georges et dans les environs. À l'occasion de l'arrivée de la nouvelle année 2018, voici, entre autres, quelques idées d'endroits où vous pourriez célébrer.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection quotidienne d’événements à ne pas manquer dans la région.

Il sera possible de s'adonner au hockey libre sur la patinoire et au patinage libre sur le sentier glacé de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Pour d'obtenir plus d'informations sur cette activité, il suffit de communiquer avec la municipalité au 418-889-9715.

La zone Frima du Woodooliparc de Scott sera ouverte au public de 13 h à 21 h. Plus d'informations à ce sujet en téléphonant au 418-313-3443.



L e restaurant e restaurant Jack Saloon de Saint-Georges accueillera, à l'occasion de la veille du jour de l'An, le groupe de musique Les Trinkeux de Saint-Georges.



La cache à Maxime de Scott célébrera l'arrivée du Nouvel An 2018 avec un souper au restaurant Le Greg et une soirée qui se déroulera de 20 h à 2 h. Plus d'informations en téléphonant au 1-855-387-5060.