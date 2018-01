Robby Johnson lance un nouveau vidéoclip et un nouvel album

Voir la galerie de photos

Le chanteur Robby Johnson, de Saint-Georges, a lancé, vendredi le 19 janvier 2018, un tout nouveau vidéoclip pour sa chanson intitulée « Big Time ». Son nouvel album EP, « Trouble », sera quant à lui disponible dès le vendredi 16 février prochain. Il est possible de le précommander sur iTunes depuis vendredi dernier.

À lire également :

Le deuxième album en carrière de Robby Johnson sera composé de quatre nouvelles chansons, dont « Big Time », une chanson aux influences country rock co-écrite par, entre autres, Chris Young, qui en est à sa troisième collaboration avec Johnson jusqu’à présent.

Cette chanson au rythme effréné, qui allie guitares électriques et violon, transporte la personne qui l'écoute dans un lendemain de veille bien arrosé par le whisky.

Ce nouvel album comprendra également une version live de la chanson « Quiet Night in Austin », inspirée de Johnny Cash, et enregistrée lors d'un spectacle en Alabama.



L’une des premières chansons que Johnson a écrites à Nashville « What Matters Most », ainsi qu'une autre de ses compositions, « Hot Legs », feront aussi partie de ce EP.

Notons que Robby Johnson entreprendra la promotion de sa chanson « Big Time » dans les radios au cours des prochains jours à travers les États Unis. Il fera ensuite un arrêt en Abitibi lors des 14, 15, 16 et 17 février prochains pour présenter le premier spectacle de sa nouvelle tournée « Trouble ».



Rappelons que le premier album de Robby Johnson, « Don't Look Back », a été lancé le 12 janvier 2016.