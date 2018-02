« On a du sirop d’érable dans nos veines » - le président du Festival beauceron de l’érable

Voir la galerie de photos

Parmi les nouveautés de la 29e édition du Festival beauceron de l’érable, la tire et le sirop à emporter.

« Ça fait deux ans qu’on se fait demander si on pouvait acheter des produits de l’érable sur place, a relaté l’un des membres du comité organisateur, Guy-Paul Côté. Cette année, on sera en mesure de combler cette lacune. »

L’évènement se déroulera à la Place de l’érable Équipements Lapierre (stationnement de l’école Mgr Beaudoin), les 7 et 8 avril de 13 h à 16 h. Tire sur la neige, crêpes au sirop et mini-beignes feront une fois de plus le bonheur de tous.

« On a du sirop d’érable dans nos veines et ça fait partie de nos mœurs », a dit, sourire en coin, celui qui en est à sa quatrième année en tant que président, André Vaillancourt.

Ce dernier a mentionné que l’organisation espérait attirer près de 10 000 personnes. « On ne veut pas devenir trop gros, a-t-il assuré. Attirer de 6000 à 7000 personnes pour le samedi et le dimanche c’est parfait. Il faut aussi considérer les coulées ambulantes qui attirent de 2000 à 3000 personnes. »

« C’est un évènement qui représente vraiment nos origines », a lancé le maire Claude Morin, lors de la conférence de presse annonçant la 29e édition.

Les glissades, les jeux gonflables et la ferme amuseront à nouveau les petits et cet année, il y a aura l’ajout d’un nouveau manège, soit le flying school.

Afin de promouvoir l’évènement, l’organisation a fait savoir que 50 000 napperons seront distribués dans les différents restaurants de la région.

Pour une bonne cause

Le souper du samedi soir (7 avril) aura lieu à 18 h 30 avec le président d’honneur, Jean-Pierre Binet, copropriétaire d’Impression GP et il en coûtera 50 $ par personne. Une partie des profits permettra à 200 jeunes défavorisés d’obtenir un laissez-passer donnant accès au Festival.

« J’ai accepté d’être le président d’honneur en espérant que ma modeste contribution aidera aux succès de l’évènement », a dit humblement M. Binet.

Les billets sont en prévente jusqu’au 5 avril chez Canadian Tire au coût de 15 $ (famille : deux adultes / six enfants de 13 ans et moins). Sur le site, les billets sont à 20 $ par famille ou 6 $ par personne.

Pour plus d’informations, il faut communiquer au 418-228.4983 ou visiter la page Facebook du Festival beauceron de l’érable.