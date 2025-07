Un concert unique avec un instrument rare

Les mélomanes de la région pourront assister à un récital avec un instrument rare, la harpe-guitare, dans le cadre des Dimanches musicaux à l’église Saint-Paul-de-Cumberland de Saint-Simon-les-Mines.

En effet, ce 13 juillet, le musicien Claude Laflamme s'exécutera devant public, avec cet instrument fascinant et très méconnu.

Fort de 40 années d’expérience à la guitare, il a découvert la harpe-guitare en 2008, révélant ainsi de nouvelles dimensions à son art. Musicien accompli qui cumule les talents de guitariste, pianiste, compositeur et arrangeur, il exploite toutes les possibilités sonores de cet instrument unique pour créer un univers musical riche et varié.

Le programme proposé mélangera habilement œuvres originales et relectures inspirées du répertoire classique et populaire. «À travers sa harpe-guitare, l’artiste cherchera à exprimer un vaste éventail d’émotions, de styles et de couleurs sonores, offrant au public une expérience musicale authentique et touchante», explique-t-on dans la promotion du spectacle

Au cours des dernières années, Claude Laflamme a fait découvrir son instrument et son art à un public international, se produisant au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Japon.

Pour vous procurer des billets pour le spectacle, qui débutera à compter de 11 h à l’église Saint-Paul-de-Cumberland, visitez le www.visitecumberland.com/dimanches-musicaux.