L'artiste beauceronne Mireille Busque expose ses photographies au Cégep Beauce-Appalaches

La Galerie de la bibliothèque du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) de Saint-Georges présentera, du 5 février au 2 mars prochains, une exposition de photographies de l'artiste beauceronne Mireille Busque intitulée « Mireille Busque X Juste-Du ». Il s’agit de la première exposition solo de l’artiste diplômée en Arts plastiques au CBA en 2006.

Les triptyques photographiques en format « Instagram » qui composent l’exposition abordent le corps des femmes comme un sujet d’expérience, de pouvoir et de discipline.



Ces derniers ont servi à illustrer la thèse de doctorat de Catherine Montmagny-Grenier, qui s’est intéressée aux limites des comportements et pratiques sexuelles des femmes en référant au concept de la « femme ingouvernable ».

« Le raw, le cru et le brut, autant pour le format que pour l’œuvre, expriment un questionnement sur le corps et l’identité, sur les sentiments d’instabilité, de légèreté et d’absence, remettant perpétuellement en question le confort du spectateur et de l’usager », mentionne Mireille Busque.

Après son passage au Cégep Beauce-Appalaches, Mireille Busque a étudié la photographie et le design industriel au Cégep du Vieux Montréal et le design de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal.

Elle a occupé des emplois d’opératrice de laboratoire de photo argentique et numérique et de coordonnatrice de la recherche et du développement à Montréal, et a également été directrice artistique chez Die Young Production à Québec.

Mireille Busque a exposé à quelques reprises à Montréal et fait partie de jurys pour des expositions en design industriel et en design de produits.

Maintenant revenue en Beauce, elle œuvre en tant que spécialiste de la recherche et du développement chez BCH Image à Saint-Martin.