Lise Bernard présentera son exposition « Espoir et Résilience » à St-Joseph

L'artiste beauceronne Lise Bernard présentera son exposition « Espoir et Résilience », dont le vernissage aura lieu le dimanche 21 janvier prochain, à 13 h 30, jusqu'au 1er avril 2018 au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph.

Dans cette exposition, Lise Bernard présente des tableaux des dix dernières années, inspirés de réalités sociales et de bouleversements planétaires et individuels.

Elle invite les gens à prendre conscience de la force intérieure qu’il y a en chacun d'eux, et met l'accent plus particulièrement sur la force des femmes d’ici et d’ailleurs qui, à travers l’histoire, se font porteuses et gardiennes de l’humanité.



L’espoir et la résilience comme thèmes universaux incitent donc le visiteur à s’ouvrir à l’autre. Lise Bernard caresse aussi l’espoir d'aider les visiteurs dans leur propre quête intérieure.

Il y aura également, lors de cette même journée, le vernissage de l'exposition « Errances nostalgiques » de Cindy Labrecque.

Rappelons que le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Le musée est également ouvert les dimanches, de 11 h à 16 h.

Parcours artistique



Lise Bernard, originaire de la Beauce, compte une vingtaine d'expositions à son actif, dont plusieurs expositions individuelles.

Ses œuvres se retrouvent dans des collections privées et corporatives au Québec, en Alberta et aux États-Unis.

Parallèlement à sa pratique artistique, elle démontre un engagement certain pour la cause des arts dans sa région.