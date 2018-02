Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 9 février 2018

La 15e édition du Tournoi des amis , auquel participeront un peu plus de 100 joueurs de hockey, aura lieu au stade Abénaquis à Sainte-Aurélie.

La 19e édition du Festival de sculptures sur neige, activité gratuite, débutera dès 13 h à Saint-Georges avec le lancement de l'événement et le début des sculptures à l'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil. Les équipes seront ensuit à l'oeuvre de 13 h à 22 h. Il est possible de communiquer avec le 418-228-8155, poste 2242, afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet.