Le talent d’Éric Blais et de Dominique Berthiaume dépasse les frontières de la Beauce

Dans la région, les sculptures de neige d'Éric Blais et de sa conjointe Dominique Berthiaume sont bien connues du public. Cette fois-ci, c’est dans la Vieille Capitale que leur talent a été remarqué.

Le couple, avec le copain de sa fille, a pris la troisième place à l’International de sculpture sur neige du Carnaval de Québec, qui se déroulait du 26 au 28 janvier. Les deux amoureux en étaient à leur seconde présence après avoir remporté la troisième place en 2016.

Cette année, ils ont également mis la main sur les mentions du public et des bénévoles.

C’est avec leur sculpture, Saoul comme une botte, qu’Éric, Dominique et Tommy Lemieux-Hardy ont remporté le troisième prix. « On était fiers de notre œuvre », a dit sans détour celui qui est ingénieur et qui fait de la sculpture depuis environ 10 ans avec sa conjointe.

Toujours difficile de sculpter dans la neige, le trio a préféré opter pour la simplicité plutôt que la complexité. « On préférait terminer notre sculpture plutôt que manquer de temps. »

C’est à 9 h le vendredi matin, et ce, jusqu’à 22 h, que les sculpteurs ont commencé leur travail. Puis, lors de la nuit blanche comme elle se fait appeler, ils ont poursuivi leur travail le samedi de 9 h jusqu’à 9 h le dimanche.

« On a dormi trois heures lors de la dernière nuit », a relaté M. Blais, qui a mentionné que le château et la glissade se trouvant à l’anneau de glace de Saint-Georges sont de lui en compagnie de quelques personnes.