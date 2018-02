La CNESST invite les jeunes à être créatifs et à participer à son concours de vidéos

Pour une sixième année, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance son concours de vidéos auprès des jeunes de 12 à 24 ans. Cette année, le thème « Mon premier emploi » est à l’honneur. Les participants sont invités à mettre à profit leur créativité et à devenir porteurs de messages sur le respect des conditions minimales de travail et des pratiques à observer en santé et sécurité au travail.

En effet, quand ils occupent un premier emploi, les jeunes peuvent être confrontés à des situations inconnues. L’objectif de ce concours est non seulement de les sensibiliser quant à leurs droits et responsabilités en matière de travail, mais aussi leur faire prendre conscience des risques et des conséquences des accidents.

Seuls ou en équipes, les participants doivent mettre à profit leurs talents de vidéastes en réalisant des vidéos de sensibilisation originales d’une durée maximale de deux minutes. Il peut s’agir d’un reportage, d’un témoignage, d’une publicité ou d’un court métrage.

Des prix en argent leur seront remis, ainsi qu’à l'école qu'ils fréquentent, à supposer que le projet ait été réalisé dans un cadre scolaire. Notons que les jeunes ont jusqu’au 17 mars 2018 pour s’inscrire au concours.