Le vernissage de l'artiste Johanne Couture, de St-Prosper, aura lieu à l'Empreinte C

Le vernissage de l'artiste Johanne Couture, native de Saint-Prosper, aura lieu lors du vendredi 2 mars prochain, de 17 h à 19 h, à L'Empreinte C, à Saint-Georges. Son exposition sera ensuite présentée à cet endroit jusqu'au 3 mai 2018.

À lire également :

Son approche implique la photographie, l’art numérique et l’exploration de divers matériaux et techniques. « On retrouve dans mes peintures une interprétation graphique et spontanée de sujets qui m’attirent et m’interpellent, plus particulièrement les paysages urbains et l’humain », explique Johanne Couture à propos de son art.

« Mes images stimulent le sens de la vue avec ses contrastes marqués, mais aussi celui du toucher avec ses textures qui sont à la base de mes œuvres », précise l'artiste des Etchemins.

« On y découvre un mélange de simplicité et de complexité, de structure et de désordre, de contrôle et de laisser-aller. Cette notion de contraste, autant dans les couleurs que dans la manière, forme un tout équilibré, harmonieux et donne une impression de mouvement », ajoute la principale intéressée.

Biographie de l'artiste

Dès son enfance, Johanne Couture démontre un intérêt marqué pour le dessin et la peinture, une passion qui lui a été transmise par sa grand-mère paternelle.

Jeune adulte et toujours animée par cet élan artistique, elle complète en 2002 un DEC en arts visuels. Elle déménage à Montréal afin de poursuivre ses études en graphisme, qu’elle termine en 2005, pour ensuite travailler dans le milieu des communications graphiques.

Elle déménage à Laval en 2017, sa nouvelle ville d’adoption et son lieu de résidence encore

aujourd’hui. En 2012, la peinture refait surface et après toutes ces années d’exploration, elle se découvre un style bien à elle qui depuis, est devenu l’une de ses principales formes d’expression.

En 2014, elle se dévoile enfin au grand public en lançant son site web et page Facebook d’artiste peintre, puis elle fait le grand saut, en 2016, pour devenir travailleur autonome en tant qu’artiste peintre et consultante en communications graphiques.