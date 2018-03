La CSBE souhaite sensibiliser les jeunes à la pratique de la musique à l’école

La Guerre des Bands de la CSBE est un nouveau concours qui s’adresse aux écoles secondaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il s’agit d’une compétition pour les bands rock, pop ou jazz, formés par les élèves des différents établissements.

Le vendredi 20 avril, à 19 h, à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, se déroulera la première édition de la Guerre des Bands de la CSBE. Pour cette occasion, on pourra entendre des bands en provenance des sept écoles secondaires de la CSBE (la polyvalente de Saint-Georges et l’école des Deux-Rives sont considérées comme une seule école). Chaque école devra sélectionner un maximum de deux bands pour la représenter.

À l’issue du concours, cinq juges détermineront les élèves les plus performants.

Ce sont Sarah Cliche (bassiste et enseignante en musique à la CSBE), Marc-André Gingras (guitariste et professeur de guitare au Cégep), Pierre-Hervé Goulet (auteur-compositeur interprète), Bernard Tremblay (percussionniste et ex-enseignant en musique à la CSBE) et Trycia Turcotte (chanteuse et enseignante en musique à la CSBE)

Différents prix et bourses seront remis aux élèves s’étant le plus démarqués. De plus, des bannières à afficher dans les classes de musique seront décernées aux quatre meilleurs bands de la compétition.

Un des objectifs du concours est de créer un climat de compétition sain entre les écoles et encourager les jeunes musiciens à se surpasser. C’est aussi une façon de sensibiliser les jeunes à la pratique de la musique à l’école, une activité qui valorise l’effort, la discipline, l’esprit d’équipe et la persévérance.