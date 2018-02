Persévérance scolaire : Trycia Turcotte devient enseignante de musique malgré l'intimidation

Voir la galerie de photos

Trycia Turcotte, âgée de 25 ans et originaire de Saint-Georges, a tenu bon pendant ses années d'école entre autres grâce à sa passion pour la musique. Malgré l'intimidation qu'elle a subie en quatrième secondaire et les commentaires désobligeants qu'elle a reçus d'un de ses professeurs au cégep, elle est aujourd'hui devenue enseignante de musique et de chant.

C'est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui ont eu lieu du 12 au 16 février derniers, qu'EnBeauce.com l'a rencontrée pour qu'elle nous parle plus en détails de son parcours, des gens qui ont fait une différence positive dans sa vie, ainsi que de ceux qui ont été particulièrement inspirants pour elle.

Lors de notre entretien du mardi 13 février 2018, cette dernière a démontré qu'elle était, malgré les embûches et les difficultés rencontrées sur son chemin, une personne travaillante et persévérante.

« Aujourd'hui, je suis fière d'être enseignante et de partager ma passion avec les élèves. Je suis heureuse de pouvoir faire une différence dans leur vie », nous a d'ailleurs expliqué Trycia Turcotte la semaine dernière.

« C'est important pour moi de les encourager non seulement dans leurs études, mais également dans leurs passions », a ajouté la principale intéressée en entrevue. Trycia Turcotte a aussi précisé que chaque élève est unique selon elle, et que chacun a le potentiel de réussir s'il le veut vraiment.

« Pour certains, leur réussite sera probablement plus difficile, mais si ils sont bien entourés, que ce soit par leur famille, leurs amis ou leurs enseignants, il sera possible pour eux de réaliser leurs rêves », a renchéri Trycia Turcotte.

Précisons qu'il est possible de visionner l'entrevue intégrale qui nous a été accordée par cette Beauceronne de 25 ans en cliquant sur la vidéo ci-dessus.