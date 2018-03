La PBV de Ste-Marie à la recherche de candidats pour le prix Mur-Mure

Le comité organisateur du 42e Gala Méritas de la polyvalente Benoît-Vachon (PBV) de Sainte-Marie est actuellement à la recherche de candidats pour son prix Mur-Mure 2018, qui vise à faire connaître aux élèves de la PBV d’anciens élèves qui réussissent et qui se

démarquent dans différents domaines.

Avec la remise de ce prix, créé en 1996, le comité organisateur souhaite mettre en lumière des gens qui ont poursuivi leurs rêves et leur passion jusqu’à dépasser leurs limites au quotidien. Il s’agit de donner aux élèves des modèles d’inspiration pour élaborer leur plan de vie.



Pour être admissible à cet honneur, le candidat doit avoir fréquenté la PBV lors de ses études secondaires et se démarquer par sa carrière, son implication sociale ou ses exploits, peu importe le domaine.



Parmi les récipiendaires des dernières années, Pascal Rhéaume, qui oeuvre dans le domaine de la santé, Nathalie Lacroix, du Centre Caztel de Sainte-Marie, et Richard Lehoux, qui oeuvre dans la politique municipale et l'agriculture, ont eu la chance de voir leur portrait affiché sur le Mur-Mure, situé sur le mur menant à l’entrée principale de la salle Méchatigan.

En 2017, c’est l'auteur, comédien et humoriste Fabien Cloutier qui a rejoint les autres personnalités sur le Mur-Mure.

Soumettre une candidature



Pour soumettre une candidature, il est possible de se procurer une copie du formulaire à compléter sur le site Web de la polyvalente Benoît-Vachon ou encore à la réception de la PBV entre 8 h 30 et 16 h. du lundi au vendredi.

Ceux qui désirent obtenir plus d'informations à ce sujet peuvent contacter Guylaine Lecours au 418-386-5541, poste 43 650, ou par courriel à l'adresse guylaine.lecours@csbe.qc.ca. À noter que les candidatures doivent être envoyées avant le 31 mars prochain, à 16 h.



Précisons que c'est un comité formé de membres actuels et d'anciens du personnel de la polyvalente Benoît-Vachon qui analysera les candidatures. Le lauréat sera quant à lui invité au 42e Gala Méritas qui aura lieu mercredi le 16 mai 2018.