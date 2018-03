Artistes recherchés pour la 7e édition du Festival Celtes et cie de St-Malachie

Le Festival Celtes et cie de Saint-Malachie est à la recherche d'artistes de la région qui aimeraient participer à sa septième édition, qui se déroulera du 17 au 19 août prochains.

Il s'agit d'un événement festif, familial et rassembleur, qui célèbre la culture et les origines de la municipalité située dans la MRC de Bellechasse, soit irlandaise, écossaise et québécoise.

Comme à chaque année, le programme des trois jours comprendra plusieurs volets, dont de la musique, de la danse, du chant, de l'animation ainsi que des arts visuels.

Fort de son succès en 2017, le Chœur celtique de Saint-Malachie recherche des passionnés du chant choral pour sa prestation au Festival cet été.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature ou obtenir des renseignements supplémentaires en communiquant avec le comité organisateur par courriel au culturemalachie@gmail.com.