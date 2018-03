Ce dimanche 11 mars, faites le plein de sensations avec MF Aventure !

Voir la galerie de photos

En ce dimanche 11 (mars), que diriez-vous de faire le plein de sensations fortes en famille ? ​



C’est en effet ce que propose MF Aventure, une entreprise originaire de Saint-Georges et spécialisée dans le tourisme d’aventure. Avec son terrain de jeu naturel, l’idée est de vous proposer une initiation au Fat bike, au ski hok ou à la trottinette des neiges.



Selon la formule choisie, vous serez confronté à de petits sauts, des bosses ou la grande passerelle et ses 750 mètres de circuit ! ​Que vous soyez en famille, en couple ou seul, toutes ces disciplines raviront petits et grands. Sensations garanties !



Installé du 7 au 11 mars, derrière la fromagerie la pépite d’or, et de retour en fin de semaine prochaine, n’hésitez pas à tenter l’aventure !