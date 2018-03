Claude Gagné présentera une partie de son talent dans le cadre de 3 expositions

Artiste beauceron, Claude Gagné réside et travaille à Saint-Georges. Il a à son actif plusieurs expositions collectives, ainsi que près d’une dizaine d’expositions solos. Artiste interdisciplinaire, il présentera trois expositions, dans trois lieux différents, avec trois corpus distincts.

Avec « J’ai rêvé une rivière », l’artiste explore le thème du paysage à travers le prisme du rêve et de la contemplation. L’œuvre, composée de plus de 200 photos, se déploie dans l’espace sous la forme d’une installation qui reproduit le parcours sinueux d’une rivière. Par son traitement photographique et le mode de présentation, nous assistons à une perte de nos repères et plongeons dans un univers onirique.

Pour « Des paysages avec un côté humain », l’artiste Claude Gagné présentera des œuvres à la limite de la photographie documentaire où la juxtaposition de paysages construits met en relief une certaine dichotomie. Une grande partie des œuvres sont composées de diptyques dont certains comportent des découpages, offrant un aspect sculptural celles-ci. Cette exposition débutera le 30 mars et se poursuivra jusqu’au 3 juin, à la Galerie d’art de Sainte-Marie.

Enfin, avec les beaux jours d’été, le site enchanteur du Moulin La Lorraine servira de toile de fond pour présenter l’exposition « In Vivo ». Une exposition qui explore le corps et nous présente des photographies tressées, pliées, moulées, découpées, projetées… Une œuvre sans limites, un éclatement de la discipline photographique vers diverses formes comme la sculpture, l’installation, la projection. Cette exposition se tiendra du 16 juin au 2 septembre, au Moulin La Lorraine, à Lac-Etchemin.

Le public est invité à rencontrer Claude Gagné lors des vernissages le 30 mars et le 16 juin. Deux autres rencontres sont également prévues : à Sainte-Marie, le 6 mai et à Lac-Etchemin le 29 juillet.