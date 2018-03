Deux artistes seront sur scène au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire

Les 6 et 7 avril, deux artistes de la région offriront un tour de chant à l’auditorium de la polyvalente de Saint-Georges, au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire. Le spectacle, intitulé « Entre nous… », débutera à 20 h pour les deux représentations.

À lire également :

Sous la direction artistique de Hélène Ouellet, professeure de chant dont les compétences sont reconnues dans la région et ailleurs au pays, les artistes, Marie-Claude Bolduc et Michel Roy, se produiront sur scène.

Marie-Claude Bolduc a fait plusieurs spectacles à titre de membre du groupe Invocal, bien connu dans la région. Au début des années 2000, elle a fait un spectacle avec Jocelyn Rodrigue et un récital classique à la chapelle Marie-Fitzbach.

Plus récemment, on l’a vue dans la comédie musicale Mama Mia ! et dans plusieurs spectacles-bénéfices au profit d’organismes de la région. Enseignante au Cégep, elle s’implique auprès des élèves qui s’adonnent aux arts de la scène.

De son côté, Michel Roy possède une feuille de route bien garnie. Batteur dans différents groupes durant les années 70, il revient sur scène en 1996 au sein du duo Korus (guitare et voix), qui chante dans divers établissements de la région. On l’a aussi vu au Capitole de Québec (finaliste de Pleins feux sur les gens d’ici en 2001) et en 2002, il monte le spectacle Amène-toi chez-nous, qui constitue la première partie du spectacle en plein air des Fêtes de Saint-Georges. Il a également participé à plusieurs spectacles-bénéfices et continue parallèlement à se produire comme batteur à diverses occasions. Michel Roy est aussi connu pour avoir été journaliste.

Les deux artistes – accompagnés de Germain Ouellet à la basse, Jean-Marie Ouellet à la guitare, Sylvain Ouellet à la batterie et David Boutin au clavier – interpréteront des chansons du répertoire francophone, dont certaines sont connues et d’autres à découvrir. On entendra, par exemple : Mécaniques générales, L’hymne à la beauté du monde, Les moulins de mon cœur et La route 11, etc.