Michel Roy et Marie-Claude Bolduc en spectacle pour la persévérance scolaire

Un spectacle-bénéfice au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) aura lieu lors des 6 et 7 avril prochains à l'auditorium de la polyvalente de Saint-Georges, dès 20 h.

La Fondation vise à recueillir des fonds pour aider des élèves de la CSBE qui manquent de ressources, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études avec succès en formation professionnelle ou à l'éducation des adultes.

Puisqu'il n'y a presque aucun frais d'administration pour gérer cet organisme sans but lucratif, tous les fonds sont remis directement aux élèves, que ce soit pour leur payer de la nourriture, de l'essence, un transport par Taxibus, un uniforme de travail, des réparations mineures sur leur voiture ou encore des pneus d'hiver.

« L'aide apportée peut vraiment faire une différence pour certains élèves », explique la présidente de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire, Nataly Blondin.

Les deux artistes qui présenteront des pièces exclusivement francophones en avril prochain sont Marie-Claude Bolduc et Michel Roy, qui chanteront pour une deuxième année consécutive pour la Fondation et qui en sont à leur sixième année ensemble sur scène. Ces derniers ont d'ailleurs accepté de prêter main forte à la Fondation et s'impliquent bénévolement pour le spectacle, sans recevoir aucun cachet.

Une artiste-invitée sera aussi de la partie. Il s'agit de Joanie Mathieu, étudiante en secrétariat à la formation professionnelle. Elle interprétera la chanson « Les moulins de mon coeur » de Michel Legrand, et fera quelques autres apparitions au cours du spectacle.

« Ce sera une première sur scène pour moi. C'est une cause qui me touche beaucoup car en tant qu'étudiants, on a tous des parcours différents et je trouve que c'est important qu'on nous donne la chance de pouvoir persévérer, qu'on nous appuie et qu'on nous encourage », précise la principale intéressée.

La direction artistique et la mise en scène seront assurées par Hélène Ouellet, professeure de chant en Beauce. Mesdames Ouellet et Bolduc étant enseignantes et Michel Roy étant conférencier, les membres du comité organisateur de l'événement, ainsi que les artistes, ont tous un grand souci pour l'éducation et la pédagogie. C'est pourquoi ils ont décidé de s'investir à nouveau dans un tel événement.

Les artistes seront accompagnés de Germain Ouellet à la basse, de Jean-Marie Ouellet à la guitare, de Sylvain Ouellet à la batterie et de David Boutin au clavier, quatre musiciens qui oeuvrent dans la région depuis plusieurs années.

Objectif financier

L'objectif visé par la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire pour l'édition 2018 de son spectacle est que les salles soient combles pour les deux soirées, ce qui représente un total de 600 billets vendus, c'est-à-dire 300 billets par spectacle.

Depuis janvier 2014, 16 712,06 $ ont été remis à cette Fondation. De ce montant, ce sont 5 964,66 $ qui ont été alloués aux étudiants de la CSBE en 2017. Notons que chacun d'entre eux reçoit en moyenne 150 $.

Comme l'a mentionné Nataly Boutin lors de la conférence de presse de ce matin, mercredi le 31 janvier, annonçant la tenue de cet événement, la raison d'être de la Fondation est non seulement d'aider les individus à avoir et à concrétiser un projet de vie, mais également d'aider au développement économique de la région.

Pour se procurer des billets

Les gens qui sont intéressés à faire l'achat de billets, au coût de 20 $ l'unité, sont invités à communiquer au 418-228-5541, poste 26 200, dès maintenant.

Il y a également la possibilité de faire un don de billets à des élèves de la formation professionnelle ou de l'éducation des adultes de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui présentent des difficultés financières, afin que ceux-ci puissent assister à cet événement auquel ils n'auraient pas pu se rendre, faute d'argent.

L'année dernière, un spectacle célébrant la chanson québécoise avait été présenté lors des 19 et 20 mai 2017 à l’auditorium de la polyvalente Saint-Georges afin d’amasser des fonds pour cette Fondation.

Intitulé « Québec à trois, de Léveillée à Nevsky », l’événement mettait en vedette les artistes Marie-Claude Bolduc, Nicolas Cloutier et Michel Roy.

Rappelons que la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire, créée à l'initiative de la CSBE, a été mise sur pied en janvier 2014.