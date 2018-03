Une équipe de la CSBE participera à la finale provinciale d’Expo-sciences

Du 19 au 22 avril se déroulera la finale québécoise du concours Expo-sciences à l’Espace Shawinigan, en Mauricie. L’équipe formée d’ÉmileTremblay-Antoine et de Tommy Audet, deux élèves de 4e secondaire de la polyvalente Benoît-Vachon, sera parmi les 16 qui représenteront la région de Québec et Chaudière-Appalaches.

C’est par son excellente performance que l’équipe de la polyvalente Benoît-Vachon a mérité le droit d’y participer, lors de la finale régionale à Québec, du 22 au 24 mars.

Ils y ont en effet remporté une médaille d’or du Réseau technoscience (catégorie Intermédiaire), ainsi qu’un Prix jeunesse du réseau Action TI, en plus d’obtenir une 6e position au volet Expérimentation du concours.

Le kiosque monté par les deux élèves porte sur Arduino, un circuit imprimé dont les plans sont publiés en licence libre, sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour construire des objets interactifs ou bien connectés à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels.

Les deux autres équipes de la CSBE participaient à la finale régionale, soit Randy Landry et Nicolas Bolduc-Lachance, de la polyvalente Bélanger, et Arianne Morin et Lesly Roy, de la polyvalente Saint-François.