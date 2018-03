Charles Roy impressionne à la finale régionale d’Expo-Sciences.

Du 22 au 24 mars, au Collège Saint-Charles-Garnier à Québec, s’est tenue l’Expo-sciences régionale 2018 pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Pour l'occasion, plus de 70 projets étaient à l’honneur lors de cette exposition dont 5 projets pilotés par des élèves de l’école Jésus-Marie de Beauceville.

Le projet « Les éclairs » de Charles Roy de 2e secondaire a particulièrement attiré l’attention des juges. Ainsi, Charles a remporté un prix d’excellence, soit la médaille de bronze dans la catégorie Junior regroupant tous les élèves de 1re et 2e secondaire ainsi qu’une bourse de 50 $. Ensuite, le jeune scientifique s’est mérité le 5e prix parmi tous les projets en vulgarisation accompagné d’une bourse de 300 $. Ce prix lui permet donc de participer à la 40e Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale provinciale qui aura lieu à l’espace Shawinigan du 19 au 22 avril.

Justin Roy de 1re secondaire a présenté un projet de vulgarisation sur le thème de la force de l’eau et du magnétisme. Jordan Dufour et Justin Maheux, aussi de 1re secondaire, ont présenté leur explication des oscillations et de la lumière à l’aide d’un stroboscope.

Pour sa part, Lydia Côté de 3e secondaire a présenté son projet intitulé « Œil pour œil, peau pour peau » qui traitait de greffes de peau. Finalement, en 4e secondaire, Guillaume Boivin et Jean-Daniel Morin-Fortin ont osé avec un projet de conception d’un drone.