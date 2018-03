Beauce en blanc : un événement haut de gamme tenu dans un lieu secret

La première édition de l'événement Beauce en blanc, qui a pour mission de mettre de l'avant le chic potentiel de la Beauce, ainsi que la qualité de son capital humain, aura lieu lors du vendredi 24 août prochain, de 16 h à 1 h du matin. La soirée aura lieu dans un lieu mystère de la région tenu secret jusqu'à la dernière minute, et sera perpétuée d'années en années dans un endroit différent à chaque édition.

L'organisateur de l'événement, Pascal Poulin, propriétaire de Gestion sans limites et spécialiste dans l'organisation d'événements et en service de disco-mobile, s'attend à recevoir quelque 2 000 convives pour la première édition de son activité.

Celle-ci s'adresse aux familles, aux amis, et aux gens d'affaires, de plus de 18 ans. Pour y participer, les gens devront être vêtus de blanc de la tête aux pieds. Les couples qui arriveront habillés en mariés recevront d'ailleurs des consommations gratuites sur le terrain, de la part de Caroline Giguère, propriétaire de SOS Barmaid, qui sera en charge de la confection des cocktails durant l'après-midi et la soirée.

Afin de garder l'endroit choisi secret jusqu'à la dernière minute, les participants devront obligatoirement prendre l'autobus pour se rendre à l'événement, qui se déroulera en formule pique-nique chic, festive et urbaine. Des navettes seront donc à la disposition de la population dans plusieurs endroits du territoire beauceron.

Sur place, il y aura des conférenciers, des coachs en développement personnels et différents DJ, dont l'identité sera dévoilée prochainement. Le DJ Daniel Desnoyers, qui est dans le domaine depuis une trentaine d'années, effectuera d'ailleurs son retour en Beauce dans le cadre de cet événement. Il sera l'une des têtes d'affiche de la soirée.

Notons que M. Poulin a choisi la fin du mois d'août pour le tenue de son événement, afin de ne pas entrer en concurrence avec d'autres festivals qui se déroulent sur le territoire beauceron à chaque été. Déjà entendu parler de cet entrepreneur ? Ce dernier a notamment été responsable de l'organisation du Salon du mariage, qui s'est tenu à Beauceville en octobre 2017.

Inscriptions en ligne

L'inscription au Beauce en blanc débutera lundi le 2 avril prochain. Les gens intéressés pourront acheter leurs billets du 2 au 15 avril, avec 45 % de rabais, du 16 avril au 3 juin, avec 15 % de rabais, ainsi que du 4 juin au 1er juillet, au prix régulier.

La vente des billets se fera en ligne seulement, par le biais du site Web de Beauce en blanc. Toutes les informations reliées à la réservation des places ainsi qu'au prix des billets se retrouveront également sur ce site Internet.

Les gens qui se seront procuré des billets recevront des précisions quant aux points de rassemblements pour le transport afin de se rendre à l'endroit choisi, qui pourraient se trouver à Sainte-Georges, à Sainte-Marie, ou ailleurs en Beauce, par courriel au fil des mois.

Précisons que les différentes informations en lien avec cet événement seront dévoilées au compte-gouttes d'ici l'été 2018, sur la page Facebook de Beauce en blanc. La seule information qui sera gardée secrète jusqu'au jour de l'événement est l'endroit dans lequel se déroulera la soirée.

Vers la deuxième édition

Années après années, des mises en candidatures seront mises à la disposition des municipalités qui désirent accueillir l’événement.



Les votes seront ouverts au public pour une période de 30 jours et débuteront quelques semaines après la tenue de Beauce en Blanc, soit après le 24 août 2018.

Les municipalités souhaitant participer doivent contacter Pascal Poulin à info@gestionsanslimites.com ou encore lui téléphoner au 418-222-9861.