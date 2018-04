La finale régionale de Secondaire en spectacle se déroulera à la Polyvalente de Saint-Georges

Le 13 avril prochain se déroulera la finale régionale de Secondaire en spectacle. Cet événement sera présenté à la Polyvalente de Saint-Georges, à compter de 19 h 30.

Pour l’occasion, des artistes de l’École Jésus-Marie de Beauceville, de la Polyvalente St-François, de l’École secondaire Veilleux, des Polyvalentes Benoît-Vachon, Bélanger et Abénaquis ainsi que de l’École des Appalaches se joindront à la soirée.

La jeune relève de la Région offrira, au total, 16 performances qui seront divisées en trois catégories : interprétation, création totale et création partielle.

Les artistes se classant au premier rang de leur catégorie se verront offrir un laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois, qui aura lieu à La Malbaie, du 17 au 20 mai prochain.

Parmi les prix à gagner se retrouveront également ceux offerts par le Studio Pierre Grenier, les Amants de la scène, Hit the Floor, le Festival Relève et la Société nationale des Québécois et des Québécoises.