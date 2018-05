Lutter contre l'intimidation par la chanson : une initiative de Michel Leclerc de Lac-Etchemin

Voir la galerie de photos

Michel Leclerc, originaire de Lac-Etchemin, a créé la Fondation « Aimes-tu ma différence » en 2014, afin d'amasser des fonds et les remettre à des écoles de la Beauce pour qu'elles créent des projets en lien avec l'intimidation. EnBeauce.com l'a rencontré, lors du jeudi 5 avril dernier, afin d'en apprendre davantage sur les motivations qui l'ont poussé à fonder une telle organisation.

Un spectacle de promotion pour cette fondation aura notamment lieu au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin en fin de semaine prochaine, soit le samedi 26 mai 2018, dès 19 h.

Pour l'occasion, les artistes bénévoles qui se produiront sur scène sont Alain Giroux, Annie Venables, Mario Jacques, Lyne Labelle, Marie-Claude Lord, Yvon Lacombe et Michel Leclerc, organisateur, lui-même.

Les billets pour cette représentation sont présentement en vente à l'épicerie Metro de Lac-Etchemin, ainsi qu'au magasin Coop de Sainte-Justine.

Tous les profits engendrés par cette soirée seront directement remis à la fondation de l'Etcheminois.

Spectacle principal en septembre 2018

En ce qui concerne le spectacle principal du samedi 22 septembre prochain, il se déroulera à l'auditorium de l'école des Appalaches de Sainte-Justine, dès 19 h.

Les artistes bénévoles impliqués seront Alain Giroux, Manon Pouliot, Marie-Noëlle Vachon, Annie Venables, Lyne Labelle, Marie-Claude Lord, Victoria Cadieux, Marc Fleury, Rebecca et Jérémy Vachon, ainsi que Jérome « Jay » Boutin et Jessica Shapcott.

Ces derniers seront accompagnés au piano par Laura Beaudoin, et à la guitare par Yvon Lacombe, Martin Lachance et William Zacharie.

Des numéros d'humour, avec Jonathan Vallières et Jérome « Jayman » Claveau, ainsi que des numéros de danse de l'école Inspiration Danse, avec Megan Fortier, Léanne Racine, Mélodie Fortin et Juliette Pouliot, seront également à l'affiche ce soir-là.

Encore une fois, les billets sont en vente aux deux succursales mentionnées ci-haut. Cette fois-ci, tous les profits de ce spectacle seront redistribués dans différentes écoles de la région.

Dans les années passées, des spectacles ont été présentés à Lac-Etchemin, Sainte-Justine, Sainte-Marie et Montmagny notamment, et les sommes amassées ont été remises dans les trois écoles des Etchemins et de la Beauce. Un montant de près de 10 000 $ a été remis jusqu'à maintenant, selon les dires de l'organisateur de ces événements.

Il est possible de visionner l'entrevue avec celui qui est originaire des Etchemins en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par la journaliste Amélie Carrier.