Des bières de microbrasseries et un food truck aux 40e Festivités Western de St-Victor

Voir la galerie de photos

La 40e édition des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) se déroulera sous le thème « Créateur de cowboys », du 23 au 29 juillet prochains. Les programmations tant sportives équestres qu'artistiques ont été officiellement dévoilées cet après-midi, mercredi le 23 mai, dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans la municipalité hôte de ce festival qui existe depuis 1978.

À lire également :

Le comité organisateur de cet événement est composé cette année de Claudia Bélanger, Peggy Lessard, Molly Roy, Nancy Lessard, Julie Plante, Gabriel Cliche, Éric Côté, Jean-Philippe Roy-Poulin et Richard Doyon, président.

« Quarante ans que nous recréons une esprit familial, festif, et honorons le rêve de nos cinq fondateurs », a mentionné d'entrée de jeu le président des Festivités Western de Saint-Victor lors de la conférence de presse.

« Années après années, plusieurs d'entre vous êtes venus vivre la tradition western, les rodéos, les randonnées, les tires de chevaux et la musique. Cette année, nous nous remémorons les souvenirs des 40 dernières années et célébrons les cowboys nés à la suite de leur passage chez nous », d'ajouter M. Doyon.

Les coordonnatrices sont quant à elles Caroline Marois et Caroline Gilbert, et les duchesses de cette 40e édition, qui sont âgées de 17 à 18 ans et qui sont originaires de Saint-Éphrem et de Saint-Victor, sont Estelle Pépin, Ann-Lyz Métivier, Ann-Clara Nadeau, Marjorie Breton, Laurence Bernard et Rosalie Marois. Leur dame de compagnie, qui a été couronnée reine l'an dernier, est Ann-Sophie Mathieu.

Tête d'affiche

La tête d'affiche de la 40e édition sera le Beauceron Dave Doyon, père de deux enfants, qui est spécialiste en monte de cheveux sauvages.

Avec l'implication de sa famille dans le festival, sa passion lui est venue très tôt. Depuis une quinzaine d'années, il parcourt les routes du Québec, de l'Ontario, et parfois des États-Unis, et fait de la monte de chevaux avec selle.

Grâce à sa persévérance, il a su se qualifier à plusieurs reprises aux finales de l'Association des cowboys de l'Est du Canada et aux finales de l'International Professional Rodeo Association qui se déroulent à Oklahoma City. Dave est d'ailleurs le fils du président des Festivités, Richard Doyon.

Programmation 2018 et nouveautés

Comme le veut la tradition, les festivaliers seront invités au bingo du festival avec 4 000$ en prix à gagner, au gala de lutte de la North Shore Pro Wrestling, à la messe western aura du dimanche 29 juillet, à 10 h 30, ainsi qu'à la grande parade dans les rues du village qui aura lieu le dimanche également, dès 13 h.

De plus, les jeunes familles pourront profiter de la programmation de la journée intergénérationnelle du mercredi 25 juillet prochain. Dîner hot-dog, mini-ferme et animation avec Nanou attendent notamment les participants.



Les randonnées de plaisance en selle auront également lieu à nouveau cette année, et le départ de celles-ci se fera à partir des Pneus Beaucerons, dès 9 h 30, les mardi, jeudi, vendredi et samedi. Lundi le 23 juillet, il y aura une randonnée de soir à 19 h et mercredi le 25 juillet, ce sera le départ pour la randonnée de deux jours en selle et voiture, dont la destination est Saint-Jules.

En ce qui concerne la programmation musicale, plusieurs artistes viendront fouler les différentes scènes des Festivités Western. Parmi ces noms se retrouvent par exemple 2Frères, Matt Lang, Lendemain de veille, Éric Masson, Véronique Labbé, Jessica Pruneau, Nicole Dumont, René Turgeon, Passion avec Carolan Cloutier, ainsi que des hommages aux Colocs, à Bob Bissonnette et à Shania Twain.

Comme nouveauté pour la 40e édition, il y aura le samedi festif : une activité gratuite pour toute la famille. À cette occasion, il y aura des microbrasseries sur place et un food truck. Il y aura également de l'animation par la caravane du bûcheron, de la musique d’antan et un raconteur. Cette activité aura lieu le samedi 28 juillet prochain, de 13 h à 18 h, dans la rue des Écoliers, à Saint-Victor.

Précisons que pour connaître l’intégralité de la programmation de la 40e édition des Festivités Western de Saint-Victor, ainsi que les dates auxquelles les activités mentionnées ci-haut seront présentées, il suffit de consulter notre site Web ou encore la page Facebook de l'événement.

Un peu d'histoire

Les cinq fondateurs du festival, Martial Gosselin, Lucien Lessard, Robert Rodrigue, Guy Fluet et Laurier Roy, ont eu l'audace, en 1977, de mettre sur pied l'idée d'une petite fête.

Ils ont ensuite décidé d'y ajouter la tire de poneys, puis les randonnées. D'années en années, les cinq hommes avaient toujours de nouvelles idées. La petite fête s'est vite transformée en festival, pour devenir en 2018 le plus important festival country et western de la Chaudière-Appalaches, ainsi que le second événement country et western le plus imposant au Québec et dans l'est du Canada.

« On dit parfois que 40 ans c'est l'âge de la raison et je crois que cela s'applique bien à notre festival. Il a grandi au fil des ans, il est passé par des moments de grandes joies, d'autres parfois difficiles, et se présente aujourd'hui plus fort et solide que jamais », de commenter le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

Notons qu'il est possible de visionner l'entrevue qui nous a été accordée par l'une des coordonnatrices du festival, Caroline Marois, en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par la journaliste Amélie Carrier.

Dans cet entretien, la principale intéressée nous parle notamment des activités incontournables des Festivités Western de Saint-Victor, qui reviennent années après années, des quelques nouveautés de l'édition 2018, ainsi que de ce que le comité organisateur et que tous les bénévoles impliqués souhaitent transmettre aux festivaliers en cette 40e édition.