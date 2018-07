Woodstock en Beauce dévoile sa programmation 2018

Cette année, une vingtaine de spectacles seront présentés dans la mystique Grange de Woodstock du jeudi 28 juin au 1er juillet 2018 sur les terres de St-Éphrem de Beauce. L’ouverture des portes se fera le jeudi à 10h00 AM, la prévente prend fin le 12 juin prochain.

Jeudi le 28 juin

The Peppers of Funk, Hommage à Red Hot Chili Peppers

In the Name of Rage, Hommage à Rage Against the Machine

Jérome Casabon, Franco

GrimSkunk, Rock

RYMZ, Hip/hop

Vendredi le 29 juin

One Love, Hommage à Bob Marley

The Pretenders, Hommage à Foo Fighters

Pannetone, Rock franco

This Side Up, Party Rock Band

Mononc’ Serge

Loud, Hip/hop

DJ Montana, Électro

Samedi le 30 juin

No Cans Unexxxeptable

JoshUa2, Hommage à U2

Rock City, Cover rock

Caravane, Rock franco

Paul Piché

The Damn Truth, Rock

Tony La Sauce et DJ Skittel’zz, Drum et électro

Depuis 24 ans, Woodstock en Beauce est une grande manifestation culturelle québécoise. Ce festival, dont la notoriété est maintenant bien établie, représente un événement artistique majeur et un outil de développement social, économique et touristique important pour la région. Woodstock en Beauce a bâti sa bonne réputation grâce, entre autres, à l’excellence de son organisation et à la qualité des spectacles présentés.