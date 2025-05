Le Festival beauceron de l’érable bat son plein malgré le temps maussade

Malgré le temps maussade et le crachin qui persiste, le Festival beauceron de l’érable se poursuit depuis hier soir à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

«On voit que les gens sont prêts à braver le froid», a commenté la présidente du comité organisateur, Amélie St-Hilaire, lorsque rencontrée, en début d'après-midi aujourd'hui, par EnBeauce.com, sur le site de l'événement.

Jusqu'à 17 h aujourd'hui et demain, les festivaliers peuvent avoir accès gratuitement à une zone familiale avec mini-ferme, jeux gonflables, maquillage et animations, un espace gourmand avec camions-bouffe, tire sur la neige et dégustations de produits d’érable, ainsi que d’une Place des Sucriers proposant contes, ateliers culinaires, conférences et un parcours historique sur l’acériculture.

Ce soir, place à deux spectacles payants, sous le chapiteau. D'abord, le Hell’s Country Band avec Tomy Poulin, qui se produira à compter de 19 h 30. Puis les Dueling Pianos, de la Broche à foin, débarquent dès 21 h. Pour celles et ceux qui n'auraient pas acheté leurs billets en prévente, ils seront disponibles à la porte au coût de 15 $.

Comme la température s'annonce plus clémente demain (dimanche), Mme St-Hilaire se dit confiante que la participation sera meilleure. Elle compte notamment sur le populaire Marathon du plus grand mangeur de produits d’érable, qui débute à 15 h 30, pour faire culminer le festival.

La programmation complète est disponible sur festivalbeaucerondelerable.com.